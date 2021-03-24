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重啟過往IDF大會精神 Intel計畫今年10月舉辦「Intel On」產業大會
宣布啟用IDM 2.0發展策略之餘，Intel也計畫重啟IDF (Intel Developer Forum,英特爾開發者論壇)大會活動精神，預計在今年10月於美國舊金山舉辦名為「Intel On」的全新產業大會。
Intel在2017年時宣布停辦近20年歷史的IDF開發者大會活動，當時考量市場對於PC裝置需求改變，使得Intel後來加快處理器更新時程，並且認為無需僅藉由IDF開發者大會活動公布新技術，希望以更具彈性且更快形式公布更新消息。
此次宣布重啟IDF大會活動精神，並且計畫在今年10月舉辦「Intel On」產業大會，預期Intel計畫藉此對外溝通旗下製程技術發展，以及新處理器研發進度，同時也將對外說明其技術創新能力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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