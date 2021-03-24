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微軟預計3/29讓部分員工回到總部辦公室工作 預計7月可完全開放

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟宣布預計在3月29日讓部分員工恢復回到位於華盛頓州雷得蒙總部辦公室，以及鄰近園區辦公，同時預計在7月6日可恢復完全開放階段。

不過，微軟也說明將會持續觀察疫情影響狀況，另外也說明未來即使疫情不再造成影響，依然會保留小於50%的遠距工作彈性，讓員工可選擇在家工作，或是回到辦公室工作，同時也將推動混合形式的工作模式。

目前在台灣等較不受疫情影響地區，微軟已經允許員工進入辦公室工作，但目前位於雷得蒙的總部辦公室則仍處於關閉狀態，預期會在3月29日恢復部分開放，讓特定員工可以回到辦公室工作，以利部分必須在辦公室內完成工作得以完成。

▲微軟目前將防疫政策劃分六個等級，藉此判斷是否開放員工回到辦公室工作，目前則是處於輕度開放階段
▲微軟目前將防疫政策劃分六個等級，藉此判斷是否開放員工回到辦公室工作，目前則是處於輕度開放階段

而在此之前，包含Twitter、Facebook都已經宣布可讓員工彈性選擇是否回到辦公室工作，即便未來不再受疫情影響，依然允許員工可依照個人情況選擇在家工作。

此外，在目前疫情出現趨緩情況下，不少企業也開始構思新形態的工作模式，未來或許會有更多企業選擇讓員工彈性選擇工作地點，藉此發揮更大工作效益，降低將多數時間花費在通勤往返情況，但也有人認為在家工作可能會造成工時無形拉長情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

在家工作 疫情 華盛頓 微軟

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