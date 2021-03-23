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快看！安卓手機今早爆大規模App閃退災情 教你4步驟搞定

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快看！安卓手機今早爆大規模App閃退災情 教你4步驟搞定

聯合新聞網 / 綜合報導
今（23）早大批安卓系統用戶抱怨許多App一開啟後便閃退，災情傳遍國內外。示意圖／記者張芮瑜攝影
今（23）早大批安卓系統用戶抱怨許多App一開啟後便閃退，災情傳遍國內外。示意圖／記者張芮瑜攝影

安卓系統手機今（23）早傳出大範圍App閃退災情，不僅止於台灣地區，連國外許多安卓用戶也遭殃。原來，疑似是Google內部程式出現錯誤，不過別擔心，遇到類似情況的安卓用戶只要跟著步驟即可解決閃退問題。

稍早，一名網友在PTT通訊板反應手機災情，他表示三星手機突然在今早瘋狂閃退，但明明昨晚還能正常使用，就算重新開機仍無法解決。貼文曝光後，引來大批同樣使用安卓手機的網友回覆遇到相同情況，包括三星、Sony，連Google自家品牌Pixel皆有災況發生，大家遇到的狀況幾乎都是App閃退問題，網友們嘗試自我排除錯誤，但似乎都無法解決。

根據外媒《9TO5Google》報導，安卓手機災情遍布各地，疑因Google的WebView程式出狀況，若用戶手機出現類似狀況，可在「應用程式與遊戲」內的「已安裝」選項，找到「Android System WebView」項目後進行解除安裝，再重新開機後便可暫時排除災況。

目前，Google已針對Android System WebView的程式錯誤進行修正更新，僅管該版本程式出現漏洞，用戶也務必將該程式保持最新版本以進行安全修復。

遇到類似情形的安卓用戶可依4步驟排除錯誤。圖擷自《9TO5Google》
遇到類似情形的安卓用戶可依4步驟排除錯誤。圖擷自《9TO5Google》

PTT Google Pixel 三星 Android

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