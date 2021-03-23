安卓版Gmail爆閃退災情 Google建議改用電腦版

Google旗下Android作業系統今天傳出異常，部分用戶一開啟App就閃退，包括Gmail、LINE都發生問題。記者向Google查證此事，至發稿為止尚未取得回覆。

根據Google Workspace狀態資訊主頁，Google在今天上午7時5分發現Gmail出問題，受影響用戶無法在Android作業系統上使用Gmail App，目前仍在調查異常原因。Google建議用戶先改用電腦網頁版Gmail。

追蹤網路連線狀態的獨立網站DownDetector顯示，Google及Gmail等服務從今天上午7時左右開始有大量用戶回報問題，其中Gmail問題包括無法登入、無法接收訊息、網站當機等。