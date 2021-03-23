包裝未附充電頭違反消保法！這國對蘋果祭出5700多萬元罰款

根據外媒報導，近日巴西聖保羅州對蘋果開出近 200 萬美元（約台幣 5700多萬元）的罰款。

去年蘋果發表會上，除了推出 iPhone 12 系列，蘋果表示希望透過降低包裝重量，減少浪費並追求碳中和（Carbon Neutral），正式宣布新款 iPhone 包裝未來不再內附白色耳機和充電器僅附一條 USB-C 對 Lightning 的連接線。然而，這項政策卻在巴西以違反《消費者保護法》受罰。

在去年 12 月，巴西代理商通知蘋果，在巴西銷售包裝內未付充電器的 iPhone 違反《消費者保護法》。蘋果回應表示，大多數用戶已經有備用充電器，不需要在包裝盒中再提供一個，希望減低消保機構的擔憂，然而，根據外媒報導，近日巴西聖保羅州近仍對蘋果開出近 200 萬美元（約台幣 5700多萬元）的罰款。

當時，蘋果的環境、政策與社會倡議副總裁 Lisa Jackson 表示希望在 2030 年達到零碳排放，從製造、組裝、包裝到回收設備等過程都會追求碳中和，而聖保羅州的公共消費者保護機構 Procon-SP 的執行董事費爾南多．卡佩斯（Fernando Capez），在罰款後向蘋果發出嚴正警告，認為蘋果需尊重和理解巴西的消費者法律制度。

先前在各國引發爭議的，還包含蘋果故意藉由 iOS 更新來放慢舊手機的速度，讓用戶購買新型號，事實上，除了本次取消充電器外，先前也曾因為蘋果誤導用戶關於 iPhone 防水功能，而遭巴西開罰。

自 ‌iPhone‌ 7 以來，iPhone 在不同規格提供防水的能耐。例如，最新的 ‌iPhone 12 ‌系列已通過認證，可以將手機浸泡在 6 公尺的水深長達 30 分鐘。Procon-SP 認為，蘋果拒絕為使用遭受浸水破壞 iPhone 用戶維修設備，即使這些設備處於保固內。

蘋果目前沒有回應相關消息，而針對罰款，蘋果是否會持續申訴，還有待後續更多消息。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》