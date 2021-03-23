台幣約7849萬賣出！Twitter創辦人史上第1則推文NFT結標

Jack Dorsey 已把等價的比特幣捐給了非洲慈善機構「GiveDirectly」。

Twitter 執行長 Jack Dorsey 前陣子把自己 15 年前發出的首條推文 NFT 化後公開拍賣，最近有結果出爐了！最終被區塊鏈公司 Bridge Oracle 執行長 Sina Estavi 以 1,630.58 以太標下，市值約 275.5 萬美金，折合台幣約為 7,849 萬，而且 Jack Dorsey 已把等價的比特幣捐給了非洲慈善機構「GiveDirectly」。

這條 2006 年 3 月 22 的推文上面寫著：「剛剛設定好我的推特。」

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

之前這條推文月初曾被 TRON 創辦人孫宇晨以 200 萬元出價，轟動虛擬貨幣社群一時；從競價紀錄還看，最後只剩孫宇晨與 Sina Estavi 兩人競爭，但有趣的是 Bridge Oracle 也是基於 Tron 的公共 Oracle（類似以太坊的 Chainlink）。

之前創下 NFT 單項拍賣紀錄的則是數位藝術家 Beeple 的作品《Everydays：The First 5000 Days》，是由 Beeple 本人從 2007 年 5 月 1 日開始到 2021 年 1 月 7 日每天在網路上發布的所有 5000 幅圖檔拼貼而成，最後以 6,930 萬美元賣出。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》