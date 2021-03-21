中國軍方以避免機密外洩為由 禁止Tesla車輛進入、停放敏感區域

報導指稱，中國軍方似乎對外做出告示，禁止Tesla車輛駛入或停放在軍方敏感區域，原因在於Tesla車上裝載多組鏡頭可能會讓軍方機密外洩，甚至可能被人用來從事諜報工作。

而在相關消息中，更指稱中國政府以國家安全為由，要求軍方、從事涉及國家敏感資訊的國營企業，以及政府機構的工作人員不得駕駛Tesla車輛，避免軍方、國家機密洩漏。

不過，此次消息特別指名Tesla，有可能是因為Tesla識別度相對較高，同時在中國市場也已經佈局多年，甚至目前也在上海啟用超級工廠，以在地形式量產Model 3車款。

實際上，目前同樣在中國市場投入智慧電動車發展的蔚來、小鵬汽車及理想汽車等，其打造具備自動駕駛功能車輛理論上也同樣搭載多組相機鏡頭，藉此用於自動駕駛所需影像識別，因此應該也會被列入禁止名單內。

對於這樣的情況，Tesla方面並未有具體回應，但依照Tesla執行長Elon Musk的說法，則強調本身在隱私安全相當重視，更不會刻意透過旗下車輛進行諜報行為。

只是因為本身名氣在中國境內相對較大，加上又是美國企業，難免在目前中美貿易競爭激烈情況下被放大檢視，因此也可能讓Tesla在中國市場發展會額外增加阻力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》