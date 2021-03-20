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蘋果直營店隱藏版服務？ 前員工爆料「1政策」可免維修費

聯合新聞網 / 綜合報導
自稱是蘋果直營店前員工的女子，在自己的Tiktok上大爆料，其實客戶只要做「一件事」就可以將其維修體驗升級、免費維修或更換產品。路透
自稱是蘋果直營店前員工的女子，在自己的Tiktok上大爆料，其實客戶只要做「一件事」就可以將其維修體驗升級、免費維修或更換產品。路透

一般購買蘋果產品的用戶，若遇到產品壞損需要維修，通常都會先拿到直營門市，尋求專業的店員協助，但維修的價格也會依損壞程度及年份有所不同，有時都會讓人荷包大失血。不過日前一名自稱是蘋果直營店前員工的女子，在自己的Tiktok上大爆料，其實客戶只要做「一件事」就可以將其維修體驗升級，甚至免費維修或更換產品。

根據知名科技網站《 BGR 》報導，美國一名曾在蘋果零售店工作的前員工透露，在每個蘋果直營店的員工，都有一項秘密的「驚喜和喜悅」政策，這個政策可以讓店員為客戶提供免費更換服務，而客戶唯一要做的就是需對員工保持禮貌。

該名女子在影片中說道，「如果您是一位有禮貌、態度友善的客戶，我們就會很願意幫您解決問題，但相反的如果您是位粗魯的客戶，儘管問題已經解決，您還是必須付費」。

女子也提到，蘋果公司有一個「驚喜和喜悅」的規定，讓每個員工都有一定的配額，可以為自己的客戶帶來「驚喜」，例如過去常有客戶的iPhone泡水，原本是要向客戶收取維修費，但如果客戶在維修時對員工以禮貌相待，員工就會視情況免收維修費，或是免費更換手機。

該影片PO出後，立刻在網上瘋傳，目前觀看人次已超過11萬，不過這項消息尚未經過蘋果官方證實。

@tanicornerstone

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