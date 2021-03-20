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Google計畫以70億美元擴大美國內需 其中10億用於投資加州

聯合新聞網 / 楊又肇

呼應拜登政府團隊擴大內需發展政策，Google稍早宣布以70億美元資金投資美國境內發展，其中包含擴大辦公室與資料中心規模，預計在美國境內創造1萬個工作機會。

Google更計畫在總部所在的加州境內投資10億美元，藉此增加在地就業發展，以及經濟成長機會，同時也計畫擴大位於亞特蘭大、華盛頓特區、芝加哥、紐約的辦公室規模，並且將擴大招募非裔、拉丁裔身分技術人才，並且提升內部員工多元化。

而在資料中心部分，除了讓內布拉斯加州、俄亥俄州、內華達州與德州的資料中心能全面投入運作，Google也準備在內布拉斯加州、南加州、維吉尼亞州、內華達州與德州擴大建設資料中心，讓Google旗下諸如Google Search、Gmail、Google Photos、Google Maps服務能更快、更穩定運作，並且持續提供使用者更便利的網路服務。

在Google說明中，去年透過旗下服務協助美國境內超過200萬個企業、非營利組織、內容發行商、創作者，以及開發者創造超過4260億美元經濟產值，預期今年也會持續擴大帶動經濟成長。

至於目前Google內部聘僱全職工作人員，總數已經累積達8萬4000名左右。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

德州 Google

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