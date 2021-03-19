YouTube美國推出測試版Shorts 挑戰TikTok
影音平台YouTube今天開始在美國推出測試版的YouTube Shorts短影音功能，來加強挑戰TikTok。
根據YouTube產品經理薛曼（Todd Sherman），在印度測試期間，YouTube Shorts人氣飆漲，每天累計瀏覽量超過65億人次。
薛曼說：「我們今天開始在美國推出測試版YouTube Shorts，我們會持續與國際社群一同累積經驗。在持續與創作者和藝術家攜手打造Shorts的同時，也計劃推出更多功能。」
根據薛曼，YouTube也正在研究，如何讓上傳短片的人向觀看者收費。
成長飛快、具中資背景的TikTok因為與北京政府的關係，面臨審查。Netflix這個月初在iPhone App中加入Fast Laughs的功能，為用戶提供搞笑短片。
臉書（Facebook）旗下的Instagram去年8月也推出Reels，可拍攝15秒短影片；Snapchat去年11月則推出短影音功能Spotlight，與TikTok一較高下。
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