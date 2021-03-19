Faraday Future宣布完成FF 91市售量產車於零度環境駕駛測試

年初透過與空殼公司Property Solutions Acquisition「合併」，確定在美國納斯達克證券交易所以代號「FFIE」掛牌上市的Faraday Future，稍早確認完成FF91預計市售量產車的第二季冬季測試及驗證，並且計畫在2022年上半年進入市場銷售。

依照Faraday Future說明，此次測試及驗證是與Bosch合作，並且在明尼蘇達州包地特市，以及位於密西根州弗拉特羅克市完成，標榜可讓FF 91市售量產車於零度以下溫度正常運作，同時可在各種坡度上的冰雪路面順利行駛。

而Faraday Future進一步表示此次冬季測試，將是FF 91市售量產車完成整體測試與驗證工作重要環節，以確保能讓消費者安心在多數環境駕駛使用，並且順利在2022年上半年銷售。

FF x $PSAC. We recently completed testing activities in harsh winter conditions in both Minnesota and Michigan to perform development of multiple vehicle systems on #FF91. More details at https://t.co/WpzVGKNII1.

Reserve FF 91 here: https://t.co/1rWTcGEbQE. #EV #ElectricCar pic.twitter.com/rcaXI8JFN8 — Faraday Future (@FaradayFuture) March 15, 2021

在先前說明中，除了確定將使FF 91車款進入市場銷售，Faraday Future也確認後續將會推出FF 81、FF 71等不同等級劃分車款，甚至也計畫在2023年推出商用運輸車款。

目前來看，FF 91預計會在2022年第一季進行交車，而FF 81則預計在2023年進入量產，FF 71量產時間將定在2024年，同時Faraday Future更預測載2025年的年營收規模將達200億美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》