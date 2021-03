Faraday Future宣布完成FF 91市售量產車於零度環境駕駛測試

年初透過與空殼公司Property Solutions Acquisition「合併」,確定在美國納斯達克證券交易所以代號「FFIE」掛牌上市的Faraday Future,稍早確認完成FF91預計市售量產車的第二季冬季測試及驗證,並且計畫在2022年上半年進入市場銷售。

依照Faraday Future說明,此次測試及驗證是與Bosch合作,並且在明尼蘇達州包地特市,以及位於密西根州弗拉特羅克市完成,標榜可讓FF 91市售量產車於零度以下溫度正常運作,同時可在各種坡度上的冰雪路面順利行駛。

而Faraday Future進一步表示此次冬季測試,將是FF 91市售量產車完成整體測試與驗證工作重要環節,以確保能讓消費者安心在多數環境駕駛使用,並且順利在2022年上半年銷售。

FF x $PSAC. We recently completed testing activities in harsh winter conditions in both Minnesota and Michigan to perform development of multiple vehicle systems on #FF91. More details at https://t.co/WpzVGKNII1.

Reserve FF 91 here: https://t.co/1rWTcGEbQE. #EV #ElectricCar pic.twitter.com/rcaXI8JFN8