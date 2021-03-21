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YouTube 推出「 Checks 檢查項目」 影片上傳同時檢查有沒有版權問題

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!

當愈來愈多人習慣透過 YouTube 分享影片時，該怎麼確定自己上傳的影片沒有涉及版權、能符合 Google 廣告原則呢？為了簡化影片上傳並能賺取廣告收入，YouTube 推出「Checks 檢查項目」，透過 Content ID 內容識別系統在上傳影片前先進行確認與偵測，讓影片創作者能在上傳影片之前先確認影片有沒有涉及版權、也不用擔心被黃標。

「Checks 檢查項目」會在影片上傳過程中出現並進行檢查，Google 表示一般版權檢查通常會在 3 分鐘內完成，但如果你是已加入 YouTube 合作夥伴計畫的創作者，除了檢查版權之外，還能同時檢查影片的廣告和適度，確認影片是否符合 Google 廣告準則可以開啟營利功能，只是這項檢查所需的時間會比版權檢查更長一點，導致上傳影片的等待時間也會拉長。

Google 官方認為透過「Checks 檢查項目」可以幫助影片創作者減少上傳黃標或有版權聲明的影片，搶先編輯及修正影片。

然而仰賴 Content ID 全自動內容識別系統的版權偵測難免會有誤判，創作者可以在廣告合適度檢查作業時，要求進行人工審查，協助解決排除問題，只是人工檢查必須花時間等待，需要幾天的時間才能完成。

圖片及資料來源：The Verge、Google

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/181805/，聯合新聞網獲授權轉載。》

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