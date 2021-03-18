新創建商在加州「3D列印」更環保房屋 預購方案金額曝光

隨著3D列印技術持續進步，目前藉由此項技術「印出」一間房子已經不是難事，因此也開始有建商將3D列印技術應用在建材，並且建造規模畫的住宅社區。

位於加州的新創建商Mighty Buildings與開發商Palari合作，利用3D列印技術打造模組化建材，不僅藉由3D列印方式強化建材長時間牢固、可靠性，相比傳統建才能降低高達99%的結構性浪費，並且減少傳統建材需要花費大量人力執行的砌磚、填泥與修飾工作，標榜能以簡單模組化組裝形式降低95%勞力成本。

在透過3D列印製作的建材中，將會在預先製作過程中加入鋼材框架、絕緣材質，以及可阻隔空氣、水分且具備防火設計，甚至在建材外觀就能直接完成所需裝飾、圖樣，藉此加快房屋組建所需時間，同時也能藉由3D列印一體成形結構強化支撐性與耐用性。

Mighty Buildings預計以1500萬美元開發價格於加州蘭喬米拉市約5英畝 (約6120.85坪)佔地面積建設15間以3D列印技術打造房屋，建設房型可從包含兩間臥室、一間盥洗室的基本房型，以及最大包含三間臥室、兩間盥洗室，並且具備戶外露台與游泳池後院的設計，同時透過太陽能電池板蓄電供應屋內用電設施使用，另外也能選配使用Tesla的Powerwall家用電池組蓄電，讓家中電動車可藉此充電。

而針對居住需求，房屋還可以額外「擴建」更多臥室及盥洗室，同時也能透過選配方式添加浴缸、壁爐、戶外淋浴等設施。

依照Mighty Buildings執行長Alexey Dubov表示，此項建案將是對於未來房屋建設所構想，其中包含以更快速、環保方式建造，同時在建造過程更可減少建材浪費，並且具備日後居住空間可擴展、使用模式更改彈性。

以目前建案提供預購方案，基本房型將以59.5萬美元價格銷售，而升級版本則會以95萬美元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》