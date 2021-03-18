Google從7/1調降分潤費用 全球近99%開發者將受惠

Google表示，針對每年透過Google Play Store獲取營收未滿100萬美元的開發者，從今年7月1日起將使分潤比例從原本30%調降為15%，藉此讓全球地區將近99%的開發者能因此獲益。

就Google說明，此項調整不會因為開發團隊規模大小而異，而是以每年透過Google Play Store獲取營收狀態，決定採用15%分潤比例，或是維持原本30%為主的分潤比例設定。

實際上，依照相關統計數據顯示，每年透過Google Play Store獲取營收超過100萬美元的開發者數量並不多，因此將分潤比例調降為15%，預期能吸引更多開發者在Google Play Store打造內容。

除了藉由調整分潤比例吸引開發者加入Google Play Store開發行列，Google也持續透過提供開發工具資源、學習課程，以及在全球各地舉辦的新創加速計劃，例如Indie Games Festival、Indie Corner等，藉此協助開發者打造更吸引人的服務內容。

依照Google說明，目前在Google Play Store上架的App內容中，有部分開發者每年收益累積超過200萬美元，甚至也有高達500萬美元或1000萬美元規模，因此預期藉由降低分潤比例吸引更多開發者加入，更能促使開發者打造更具吸引力的App內容，進而創造更高營收表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》