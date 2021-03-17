蘋果開始藉由QR Code、NFC感應方式推廣各項訂閱服務

為了推廣其訂閱服務，蘋果開始在部分Apple Store店內展示桌上設置具有QR Code與NFC感應功能的標籤，讓使用者能透過相機拍攝掃描，或是以手機NFC感應，即可快速引導至訂閱連結，藉此吸引使用者訂閱包含Apple Arcade、Apple TV+，以及Apple Music等服務。

若使用者並未訂閱使用Apple One服務，系統還會進一步讓連結轉向訂閱Apple One服務項目。

目前這樣的服務推廣模式僅限特定Apple Store，但不排除未來蘋果會將這樣的推廣模式擴大，例如讓更多合作店家也能藉此協助蘋果宣傳訂閱服務，或者是將此類推廣機制提供第三方業者使用，使其能更方便推廣旗下App或服務。

類似應用，其實坊間也有類似使用模式，最簡單的就是透過QR Code掃描，並且讓手機開始特定連結內容，藉此引導使用者下載App，或是使用特定服務。但在蘋果設計中，顯然能直接存取iPhone或iPad系統層特定功能，讓使用者能省略諸如填寫個人資訊流程，直接點選付款選項即可完成訂閱。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》