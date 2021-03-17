快訊

里民出遊撞山壁釀6死39傷 侯友宜點名：遊覽車公司要負責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果開始藉由QR Code、NFC感應方式推廣各項訂閱服務

聯合新聞網 / 楊又肇

為了推廣其訂閱服務，蘋果開始在部分Apple Store店內展示桌上設置具有QR Code與NFC感應功能的標籤，讓使用者能透過相機拍攝掃描，或是以手機NFC感應，即可快速引導至訂閱連結，藉此吸引使用者訂閱包含Apple Arcade、Apple TV+，以及Apple Music等服務。

若使用者並未訂閱使用Apple One服務，系統還會進一步讓連結轉向訂閱Apple One服務項目。

目前這樣的服務推廣模式僅限特定Apple Store，但不排除未來蘋果會將這樣的推廣模式擴大，例如讓更多合作店家也能藉此協助蘋果宣傳訂閱服務，或者是將此類推廣機制提供第三方業者使用，使其能更方便推廣旗下App或服務。

類似應用，其實坊間也有類似使用模式，最簡單的就是透過QR Code掃描，並且讓手機開始特定連結內容，藉此引導使用者下載App，或是使用特定服務。但在蘋果設計中，顯然能直接存取iPhone或iPad系統層特定功能，讓使用者能省略諸如填寫個人資訊流程，直接點選付款選項即可完成訂閱。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 NFC

延伸閱讀

歐菲光被蘋果踢出供應鏈 500多億營收沒了

沈國榮：Apple Car傳測試中 部分廠商產品已送樣

Apple TV+首部動畫闖進奧斯卡 「狼行者」畫面精美

蘋果證實停產第一代HomePod 未來將以HomePod mini銷售為主

相關新聞

Qualcomm完成收購NUVIA 預告以其技術打造的筆電運算平台明年問世

今年初宣布以14億美元價格收購前蘋果、Google工程師共同創立的處理器新創公司NUVIA，並且在後續說明將藉此強化本身客製化處理器設計能力後，Qualcomm稍早確認完成此筆收購，透露將會在2022年推出的筆電運算平台導入NUVIA技術打造的客製化架構設計。

蘋果開始藉由QR Code、NFC感應方式推廣各項訂閱服務

為了推廣其訂閱服務，蘋果開始在部分Apple Store店內展示桌上設置具有QR Code與NFC感應功能的標籤，讓使用者能透過相機拍攝掃描，或是以手機NFC感應，即可快速引導至訂閱連結，藉此吸引使用者訂閱包含Apple Arcade、Apple TV+，以及Apple Music等服務。

諾基亞降低成本 2023年前裁員萬人

芬蘭電信設備製造商諾基亞（Nokia）今天宣布，將在2年內裁汰11%人力以降低成本，同時將在面臨5G網路的激烈競爭時聚焦...

光鮮亮麗的矽谷竟是一場鬧劇？ 直言不諱超現實職涯內幕

儘管我接受的是文科教育，但資料分析算是文科教育的自然延伸。那家電子書新創企業使用分析軟體，透過app來追蹤內部測試者的動態，我一直很喜歡觀察那些資料。例如，投資我們的金主正在讀什麼書、哪些書讀了一半就擱下；大家會不會讀那些由產品長設計封面的公版書（它們是為了壯大書庫而增列的）。

「Milan」採Zen 3架構設計 AMD第三代EPYC伺服器公布具體細節

依照AMD說明，代號「Milan」、採Zen 3架構設計的第三代EPYC伺服器依然延續縮減運算所需時間、提供穩定運算品質的設計，分別對應企業、雲端與超算領域需求打造，並且帶動2倍運算效能提升。

數位支付服務Stripe 市值超越剛上市前的Facebook、Uber與SpaceX

創立於2010年的美國數位支付服務Stripe宣布，近期已經完成價值達6億美元融資，同時公司市場估值約增加至950億美元，超過Facebook在2012年上市前超過800億美元估值，以及Uber在2019年上市前的720億美元估值，甚至也比近期市值達740億美元估值的SpaceX高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。