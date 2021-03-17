遠傳電信加速5G網路應用成長 未來考慮衛星網路在內基礎建設

針對去年在台啟用5G連網服務，同時也與亞太電信達成共頻共網合作之後，遠傳電信總經理井琪表示，今年發展策略將以建造全台5G網路體驗第一的網路、藉由遠傳心生活App打造行動生活圈，同時也透過「大人物」技術能力深耕智慧資通訊解決方案，另外也將持續佈署智慧物聯網，以及5G遠距診療等應用。

而在接下來的發展佈局中，井琪更說明將會持續深耕智慧資訊通訊市場，並且落實極大化資本效益，例如與亞太電信合作共頻共網，便是讓資本支出簡化的作法之一，同時可藉由雙方合作達成互利成效。

同時，在5G網路基礎架構建設部分，井琪也表示將會在今年更積極投入基地台建設，計畫讓5G網路訊號人口覆蓋率、使用人數滲透率大幅提升。而依照說明，目前遠傳5G網路訊號人口覆蓋率已經達70%左右，雖然使用人數滲透率然不算高，但預期會在未來三年內超過50%比例。

除了持續投資建設5G網路基礎架構，並且透過與亞太電信合作擴大連網資源，同時也投入智慧生產、遠距醫療，以及智慧城市等應用，對於SpaceX旗下藉由衛星提供連網服務的StarLink最快將在2022年開放台灣地區使用，井琪回應表示目前已經有進行初步瞭解，但現階段暫時還沒有是否針對此類連網應用模式進行投資或合作的規劃。

依照遠傳說明，雖然去年受到疫情影響，但也藉此讓5G網路應用獲得更多發展機會，同時也比原定目標提早一個月實現累積超過30萬名5G網路用戶人數，並且讓月租型客戶流失率創新低，而平均每名用戶貢獻度也持續增加。

同時，從2013年就開始投入的健康領域應用，日前也在台東建造全台第一個5G連網遠距診療場域，並且在新北市石碇、萬里建置全台第一個5G網路糖尿病連續式遠距醫療照護服務，預計今年會在蘭嶼、綠島增設心臟內科，加上目前已經陸續投入開診的眼科、皮膚科、耳鼻喉科等項目，遠傳電信預期能藉由5G網路資源實現偏鄉地區較難具備的專科診療服務。

至於現階段與台達、微軟共同打造的5G智慧工廠，搭配與亞太電信合作共頻共網營運模式，遠傳電信更預期能帶動更多企業專網應用，藉此落實5G網路技術應用成長。

在過去以提供語音、數據服務為主的傳統電信 (Telecom)，井琪預期未來遠傳電信將轉型成為以「大人物」技術提供數位服務與企業解決方案的科技服務公司(Telecom+)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》