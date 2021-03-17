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Qualcomm完成收購NUVIA 預告以其技術打造的筆電運算平台明年問世

聯合新聞網 / 楊又肇

今年初宣布以14億美元價格收購前蘋果、Google工程師共同創立的處理器新創公司NUVIA，並且在後續說明將藉此強化本身客製化處理器設計能力後，Qualcomm稍早確認完成此筆收購，透露將會在2022年推出的筆電運算平台導入NUVIA技術打造的客製化架構設計。

在此之前，Qualcomm已經表明希望逐漸擺脫仰賴Arm半客製化設計模式，並且回歸過往全客製化設計發展。而藉由完成收購NUVIA，預期將能強化本身在CPU架構客製化設計能力，並且計畫用於智慧型手機、筆電、智慧駕駛平台，以及數位車載系統等領域。

同時，Qualcomm更預告即將在2022年推出的筆電運算平台，將會導入由NUVIA技術打造的客製化設計。

NUVIA是由Gerard Williams III、Manu Gulati與John Bruno三人共同創立，與Qualcomm一樣藉由Arm指令集與架構設計打造處理器產品，同時鎖定更高運算效能表現，對於Qualcomm目前為了能在每年維持推出新產品的更新目標，僅能大幅仰賴Arm提供半客製化設計方案，導致過往全客製化設計比重逐漸減少情況，將能有一定助益。

尤其在蘋果開始以自主架構打造Apple Silicon處理器，並且能讓新款Mac系列機種發揮更高運算效能，Qualcomm也預期藉由收購NUVIA重啟全客製化設計處理器發展策略。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Qualcomm 筆電

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