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數位支付服務Stripe 市值超越剛上市前的Facebook、Uber與SpaceX

聯合新聞網 / 楊又肇

創立於2010年的美國數位支付服務Stripe宣布，近期已經完成價值達6億美元融資，同時公司市場估值約增加至950億美元，超過Facebook在2012年上市前超過800億美元估值，以及Uber在2019年上市前的720億美元估值，甚至也比近期市值達740億美元估值的SpaceX高。

Stripe是由Patrick Collison、John Collison兄弟於2010年創立，與Adyen、Square同樣鎖定數位支付服務市場發展，並且成為直接競爭對手。不過，Stripe除了在美國市場發展，主要佈局則集中在歐洲市場，並且與眾多電子商務服務合作，讓使用者能更方便進行線上交易。

除了在全球42個國家地區提供服務，Stripe接下來也計畫擴展東南亞、日本、中國與印度市場。依照Stripe財務長Dhivya Suryadevara透露，目前Stripe已經在全球地區協助數百萬家企業用戶處理高達數千億筆線上交易，同時也預期日後會有更大成長空間。

目前總部分別位於美國舊金山與愛爾蘭都柏林的Stripe，分別已經獲得Allianz SE、AXA SA、Baillie Gifford、富達基金、紅杉資本等投資，同時也獲得愛爾蘭國家財政管理局約5000萬美元投資，同時更預期在愛爾蘭境內創造超過1000個工作就業機會，藉此促進愛爾蘭境內就業人口成長，並且帶動經濟發展。

由於去年受到新型冠狀病毒疫情影響，使得不少交易模式移轉到線上，因此也讓Stripe服務使用比例增加。依照Stripe公布數據，在疫情產生影響之後，已經累積超過20萬家新歐洲企業用戶註冊使用服務，同時在去年平均每秒協助處理約5000筆交易內容，其中包含支付、退款，或是客戶數據調用等。

而相關人士透露，目前Stripe服務處理支付交易金額已經超過Adyen，而Adyen去年全年處理支付交易金額約達3036億歐元，大約為3638億美元，同時Adyen目前市值約為600億歐元，約等同717億美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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