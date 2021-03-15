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考試院數位轉型委員會今啟動 黃榮村：落實數位治理

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
考試院長黃榮村。考試院提供
考試院長黃榮村。考試院提供

考試院今天舉行「考試院數位轉型委員會」第一次會議，並就委員會的任務分工與未來運作、推動資料開放、以及國家考試數位轉型等議題進行討論。考試院長黃榮村表示，期盼委員會的成立，能促進資料開放共享、落實數位治理，使考試院能和國家數位發展趨勢齊頭並進。

黃榮村在會中指出，新任考試委員就任後，有感於數位治理為國家未來的發展趨勢，考試院執掌國家考試、文官制度、公務人員訓練及退撫基金運作等事項，涉及資安層面甚廣，為確保資訊安全，對於數位轉型及數位治理品質的提升，已刻不容緩。

黃榮村表示，考試院長期以來建置考試及文官制度資料等大規模的資料庫，未來可研議適度開放共享，並善用資料的分析作為決策基礎。至於國家考試、及格證書等與民眾息息相關的事項，更應該強化數位化的服務。

黃榮村說，考試院數位轉型委員會的成立，除了設定清晰的政策方向、凝聚內部能量的考量外，希望打開考試院大門，邀請相關領域專家共襄盛舉。

在12名委員當中，除了考試院正副院長、3位部會首長、及具有科技背景的考試委員姚立德，另邀請蕃薯藤創辦人陳正然、台大教授廖婉君及政大教授朱斌妤等人，以及國安會諮詢委員李漢銘、行政院政務委員郭耀煌、人事行政總處副人事長蘇俊榮加入，讓意見能更加多元完整，並藉此強化與跨院政府部門的合作。

考試院秘書長劉建忻說，今天會議第一項議題為「資料開放(Open Data)」，與會委員就推動小組設置要點及作業原則二項草案，廣泛交換意見；此外也針對資料盤點、資料開放目標、隱私權保障、資料更新維護、開放執行前的溝通作業等諸多事項，提供專業意見。

第二項議題「國家考試電腦化」，涉及各科目是否均採測驗式試題、試題是否均已建置成電子題庫、電腦設備及考場容量是否足夠等問題。劉建忻說，與會委員針對優先推動的領域、預擬突發事件的處理流程、資安風險等提出許多建議。

劉建忻說明，考試院數位轉型的工作，已明列強化全院資訊安全及聯防體系、國家考試電腦化、公務人力資料整合運用、國家考試及格證書數位化以及資料開放等5項子計畫，今天會議也決定，將公務員數位能力培訓列為第6項子計畫，將於未來會議中陸續提報討論。

考試院 資安 國安會

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