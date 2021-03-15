法院裁定美國軍方說法說服力不足 小米暫時擺脫禁止投資危機

彭博新聞消息指稱，美國法院裁定暫時凍結美國國防部對小米發出禁止投資命令，因此讓小米暫時鬆了一口氣。

在此之前，美國國防部以小米涉及與中國軍方有關聯，因此要求美國境內業者停止向小米投資，而包含道瓊指數、全球指數等也表明將把小米從投資建議清單剔除，因此讓小米股價明顯受到影響。

小米後續則是多次提出反駁，並且聲明本身與中國軍方沒任何關聯，同時也強調本身為民營機構，另外也向消費者說明本身產品並未受此影響，與Google依然維持良好合作關係，因此旗下針對海外市場生產的小米手機依然維持搭載GMS服務。

稍早法院裁決結果裡，同意小米提出臨時禁令動議，將暫時凍結美國國防部對小米發出禁止投資命令，原因在於認定美國國防部針對小米與中國軍方有關聯的說法自相矛盾，同時也認為小米投入5G與人工智慧技術發展為市場競爭必要手段，難以認定因此是與中國軍方合作有關。

此外，就先前美國軍方以小米執行長雷軍與老乾媽等業者一同被列入「優秀中國特色社會主義建設者」表揚名單，藉此說明小米與中國軍方的關聯性，法院也認為過於牽強。

而法院也認為美國軍方指控小米過程中也存在本質上的問題，同時更認為小米產生經濟利益與美國安全利益也難形成對比，因此認定美國軍方說法沒有足夠說服力。

不過，針對法院裁決結果，美國國防部尚未做出回應，但預期後續仍會提出上訴。

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