快訊

揭開電價漲跌之謎！為何「連6凍」關鍵在中油？

照片看歷史／2003年3月14日 首個SARS可能病例現身台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Eric Schmidt呼籲美國 必須不惜一切代價在人工智慧技術發展超越中國

聯合新聞網 / 楊又肇

在近期接受美國CNN新聞台訪談時，曾經擔任Google執行長及Alphabet執行董事長，目前擔任美國人工智慧國家安全委員會主席的Eric Schmidt表示，中國目前在5G網路技術發展已經領先美國10倍，同時也認為美國若不採取更積極行動，預期會在人工智慧技術領域發展也會被中國於未來10年內超越。

依照Eric Schmidt說法，目前美國在3D列印、機器人、人臉識別，乃至於超算領域發展均比中國落後，甚至在被視為未來技術發展基礎的5G網路，以及人工智慧技術應用，目前也逐漸被中國超越。

以5G網路技術發展來看，即便許多技術是由美國主導推動，但在後期發展卻由不少中國業者如華為、中興等取得更多技術專利，並且在技術規範制定搶下不少發言權。而在5G網路服務應用推動部分，目前中國境內的5G網路普及使用比例也相對較高，同時5G網路覆蓋率也在更短時間內增加不少。

在人工智慧技術發展方面，中國更在很早之前就已經積極投入人臉識別、聲音識別等應用，進而打造更豐富的人工智慧應用技術，同時包含在機器人、自駕車等先進技術發展，在阿里巴巴、百度、華為、騰訊等大型業者投入更多研發資源情況下，目前也都有顯著成長。

因此，Eric Schmidt建議美國政府能將國家科學研究預算從現有的15億美元，在2022年開始增加至20億美元，並且以逐年加倍形式投入技術研發，藉此確保美國在創新技術領先地位。

Eric Schmidt認為，美國必須不惜一切代價在人工智慧技術發展超越中國，否則未來可能危及國家安全。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

百度 專利

延伸閱讀

緬甸人滯留美國 拜登政府同意提供臨時保護

小米有望在美國全面撤銷禁令

拜登政府傳升級限制華為 北京批美不擇手段打壓

美國籃協公布奧運57人大名單 詹皇仍未表態參賽

相關新聞

Eric Schmidt呼籲美國 必須不惜一切代價在人工智慧技術發展超越中國

在近期接受美國CNN新聞台訪談時，曾經擔任Google執行長及Alphabet執行董事長，目前擔任美國人工智慧國家安全委員會主席的Eric Schmidt表示，中國目前在5G網路技術發展已經領先美國10倍，同時也認為美國若不採取更積極行動，預期會在人工智慧技術領域發展也會被中國於未來10年內超越。

微軟抨擊Google 以本身優勢影響新聞業者與廣告生態發展

在美國眾議院反壟斷委員會所舉辦聽證會上，微軟與Google針對內容取用方式進行爭辯。

Exchange遭駭客！微軟調查：台灣資安公司恐「引狼入室」

彭博引述知情人士報導，微軟公司（Microsoft）正著手調查，侵入Exchange郵件伺服器的駭客，是否就是利用台灣...

駭客利用微軟Exchange漏洞 發起勒索軟體攻擊

微軟公司（Microsoft）今天表示，一個名為Dearcry的新勒索軟體利用微軟Exchange伺服器的安全漏洞，部署...

兩巨頭槓上！新聞付費立場迥異 Google砲轟微軟

谷歌公司（Google ）今天將矛頭對準微軟公司（Microsoft），指控微軟為了移轉注意力，才支持有關當局強制科技平...

全球資訊網迎接32歲生日 發明者擔心仍有多數年輕人無法接觸網路

在1990年3月12日，由美國康乃爾大學與歐洲核子研究中心 (CERN)架設第一條以T1網路連接線路 (註1)，並且在HTTP等超文字傳輸協定、HTML超文字標記語言，以及第一個網頁瀏覽器、網頁伺服器到第一個網頁內容誕生，正式開啟全球資訊網 (註2)發展。而在迎接誕生32週年之際，被稱為全球資訊網之父的Tim Berners-Lee則擔心，目前全球仍有超過三分之一的年輕人無法透過全球資訊網獲取更多知識。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。