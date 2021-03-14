Eric Schmidt呼籲美國 必須不惜一切代價在人工智慧技術發展超越中國

在近期接受美國CNN新聞台訪談時，曾經擔任Google執行長及Alphabet執行董事長，目前擔任美國人工智慧國家安全委員會主席的Eric Schmidt表示，中國目前在5G網路技術發展已經領先美國10倍，同時也認為美國若不採取更積極行動，預期會在人工智慧技術領域發展也會被中國於未來10年內超越。

依照Eric Schmidt說法，目前美國在3D列印、機器人、人臉識別，乃至於超算領域發展均比中國落後，甚至在被視為未來技術發展基礎的5G網路，以及人工智慧技術應用，目前也逐漸被中國超越。

以5G網路技術發展來看，即便許多技術是由美國主導推動，但在後期發展卻由不少中國業者如華為、中興等取得更多技術專利，並且在技術規範制定搶下不少發言權。而在5G網路服務應用推動部分，目前中國境內的5G網路普及使用比例也相對較高，同時5G網路覆蓋率也在更短時間內增加不少。

在人工智慧技術發展方面，中國更在很早之前就已經積極投入人臉識別、聲音識別等應用，進而打造更豐富的人工智慧應用技術，同時包含在機器人、自駕車等先進技術發展，在阿里巴巴、百度、華為、騰訊等大型業者投入更多研發資源情況下，目前也都有顯著成長。

因此，Eric Schmidt建議美國政府能將國家科學研究預算從現有的15億美元，在2022年開始增加至20億美元，並且以逐年加倍形式投入技術研發，藉此確保美國在創新技術領先地位。

Eric Schmidt認為，美國必須不惜一切代價在人工智慧技術發展超越中國，否則未來可能危及國家安全。

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