微軟抨擊Google 以本身優勢影響新聞業者與廣告生態發展

聯合新聞網 / 楊又肇

在美國眾議院反壟斷委員會所舉辦聽證會上，微軟與Google針對內容取用方式進行爭辯。

依照微軟總裁Brad Smith表示，Google透過本身搜尋服務取得內容取用優勢，甚至逼迫新聞業者必須配合使用Google提供分析及廣告工具，以便讓新聞內容可被更多受眾族群觀看，並且透過網路廣告爭取獲利。

而如此一來也讓新聞流量變現模式幾乎掌握在Google手上，同時也讓Google因此藉由廣告分潤賺取高額營收，甚至Google也讓本身服務變成新聞聚合平台，或是讓使用者更習慣透過搜尋方式瀏覽新聞，導致新聞業者內容曝光受限於Google制定規則。

Brad Smith更指稱Google大幅影響傳統媒體廣告生態，以2005年至2018年的報紙廣告營收從494億美元跌至143億美元，而Google廣告營收則從原本61億美元大幅增長至1160億美元情況來看，明顯對傳統媒體廣告生態造成影響。

不過，Google全球業務資深總裁Kent Walker對此提出反駁，認為微軟對於Google內容取用方式的認知錯誤，同時也指稱微軟試圖藉由攻擊對手，藉此遊說制定對微軟有利的規則。

以目前微軟與Google業務發展來看，實際上雙方在雲端、搜尋、廣告、生產力工具等項目都有直接競爭關係，但在新聞內容取用方式則顯然有不同看法，Google認為本身與新聞業者合作，藉由Google Search增加新聞內容曝光量，同時也藉由廣告機制增加營收，藉此讓雙方能各取所需利益，但微軟方面則認為Google透過本身搜尋優勢要求新聞業者配合其制定規則，並且影響傳統廣告生態發展模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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