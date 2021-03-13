全球資訊網迎接32歲生日 發明者擔心仍有多數年輕人無法接觸網路

在1990年3月12日，由美國康乃爾大學與歐洲核子研究中心 (CERN)架設第一條以T1網路連接線路 (註1)，並且在HTTP等超文字傳輸協定、HTML超文字標記語言，以及第一個網頁瀏覽器、網頁伺服器到第一個網頁內容誕生，正式開啟全球資訊網 (註2)發展。而在迎接誕生32週年之際，被稱為全球資訊網之父的Tim Berners-Lee則擔心，目前全球仍有超過三分之一的年輕人無法透過全球資訊網獲取更多知識。

註1：當時連接速率為1.5Mb/s。

註2：簡稱為「www」，正式名稱則是World Wide Web，但也有人簡稱為「Web」，即網頁之意。

Tim Berners-Lee此項說法源自，國際電信聯盟在2020年的研究報告，顯示目前全球仍有超過三分之一的年輕人並未接觸全球資訊網，意味有不少人仍處於數位落差情況，因此在發展競爭產生不同結果。

在Tim Berners-Lee的公開信件提到，因為網路產生的數位落差並非只是出現在開發中國家，就連眾人普遍認為進入高度發展的美國與歐洲地區，依然有不少地區無法上網，因此出現明顯的數位落差，使得許多年輕人在發展過程缺乏競爭優勢。

甚至在近期因為疫情影響，使得許多生活模式必須大幅仰賴網路，但是對於難以接觸網路的年輕學子，可能就會在學習等方面產生極大影響。

▲Tim Berners-Lee

同時，Tim Berners-Lee也認為雖然網路、全球資訊網帶來更方便的知識學習管道、互動模式，但無形中也產生不少問題，例如網路霸凌、詐騙，或是假新聞等內容，可能也會讓許多年輕人產生負面影響。

不過，Tim Berners-Lee依然認為隨著網路與全球資訊網發展，將能帶動產生更多創新想法，並且能縮短數位落差發展影響，因此更呼籲政府應該協助每個人都能透過網路存取更有價值的知識內容，並且希望透過法律規範業者創造負責任的產品與服務。

目前Tim Berners-Lee持有的網路基金會 (Web Foundation)致力於縮減全球地區的數位落差現象，並且希望削減網路上性別歧視、女性發展弱勢等問題，同時也鼓勵科技業者能更深入了解年輕人的想法，如此才能創造更符合現代需求的產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》