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出手了！傳Netflix開始偵測IP位址 嚴禁「多人共享」帳號

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出手了！傳Netflix開始偵測IP位址 嚴禁「多人共享」帳號

聯合新聞網 / 綜合報導
Netflix去年全年的總訂戶數超過2億人。路透
Netflix去年全年的總訂戶數超過2億人。路透

許多人會共享Netflix帳號，一起分攤會員月費，以更便宜的價格觀賞影集，這早已成了使用者之間公開的秘密，Netflix官方也並未嚴加管控。不過，近日Netflix官方似乎開始進行IP測試，對過往好幾人共享帳號的行為提出警告。

日前，有外國網友在推特上驚曝Netflix開始針對合買帳號者提出警告。根據外媒《The Streamable》報導，Netflix目前正在進行IP測試，當系統發現IP位址與帳號擁有者的IP位址不相符時，系統即會自動跳出公告提醒使用者「需自行申辦帳號才能繼續使用」的警告訊息。

Netflix《使用條款》也明確規範，「透過Netflix服務所觀賞的任何內容僅供您個人使用，不可作為商業用途，也不得分享予您家庭成員以外的人士」。

過去有傳言道，隨著數位串流媒體發展愈加成熟，業界對於「共享密碼」的行為也開始嚴加控管；對此，Netflix產品總監格雷格（Greg Peters）指出，「我們將持續偵測（共享密碼的）使用者行為，依此研究出對使用者友善的方式來推展優勢」。

Netflix

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