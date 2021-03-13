要欺騙AI判讀影像很簡單 只要「寫張紙條」告訴你是誰就行

擁有機器學習能力的 AI 產品越來越常見，但有時 Bug 居然會出在人類想不到的地方。

近日，OpenAI 的研究人員發現一件不太尋常又帶點趣味的事情，那就是用以照片內容辨識的圖像視覺 AI，居然會對人類的手寫標籤產生誤會，將讀到的「字串」直接覆蓋掉原本 AI 所辨識正確的「物體」，因此產生了錯誤的結果。

舉例來說，原本 AI 判定圖片所呈現的東西，為一顆新鮮的澳洲青蘋果，但若人類在水果表面貼上了寫著「iPod」的紙條，AI 最終會告訴你，這東西不是青蘋果而是一台 iPod。這種明擺著「指鹿為馬」的行為，被研究人員定名為「印刷攻擊」（typographic attacks）。

圖擷自 OpenAI

OpenAI 研究人員指出，「印刷攻擊」的成因事實上源於 AI 強大的視覺辨識技術，也就是人工智慧讀取文本的能力，尤其擁有手寫文字的照片，經常成功「欺騙」AI 以產出錯誤的結果。

這種看似有趣的 Bug，事實上對依賴視覺辨識系統的各種科技，產生了顯而易見的高度風險。

比方說，假設特斯拉（Tesla）的自動駕駛 AI，讀取到了路牌上刻意被人為竄改的錯誤標籤，就有機會成功欺騙 AI，因而做出錯誤的駕駛行為與判斷。印刷攻擊對於從醫學到軍事，各種 AI 應用來說都是相當嚴重的威脅。

當在鏈鋸照片上壓入幾個金錢符號，AI 就會判斷出「撲滿」的錯誤結果。 圖擷自 OpenAI

在 OpenAI 中出問題的部分，是個被稱為 CLIP 的實驗系統，目前尚未在任何商業產品中部署。研究人員指出，導致 CLIP 遭受印刷攻擊的另一項因素，其實來自於 AI 的訓練方法。

研究人員對 CLIP 採取極度放任的學習策略，在沒有嚴格監督跟過濾的狀況下，它在網路上收集了高達 4 億張圖文，藉此成為識別物品內容的基礎。因此，CLIP 幾乎可以辨認「任何東西」，從字串、草圖、卡通化圖片到實際照片，都能給出結果並歸類成同一項內容，這代表 AI 也可以像人類一樣，將學習到的知識進行內部化。

圖擷自 OpenAI

人類可以清楚明白「青蘋果」與「寫著 iPod 紙條」之間的區別，但如 CLIP 這類的 AI，在沒有限定條件的狀況下卻辦不到，OpenAI 研究人員覺得這就是一種「抽象化謬誤」（fallacy of abstraction）。

透過網路上的無限制內容訓練 AI 的結果，也使得 CLIP 出現了人類也會具備的偏見。在 CLIP 的神經網路邏輯中，「中東」跟「恐怖主義」互相關聯，「黑人」可能會被誤認成「大猩猩」，這些都說明了「人工智慧」與「人類」之間依然還有著相當大的不同。

來源：The Verge

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》