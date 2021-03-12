Google地圖新增3大功能 提高用戶參與度

Google今天宣布推出3項全新Google地圖功能，讓使用者可以輕鬆查看與分享在地推薦內容和資訊，並讓每個用戶都能參與更新Google地圖。

Google地圖產品總經理芮思（Kevin Reece）在官方部落格發文說明，過去一年中，隨著世界發生的所有變化，現在大家在查詢周遭地點時更需仰賴可靠且最新的資訊，例如附近的餐廳是否營業，或者本地雜貨店的營業時間是否有變。

為確保地圖能正確顯示實際資訊，芮思說，Google希望讓所有Google帳戶的使用者都能輕鬆為Google地圖上超過2億多個地點提供在地資訊。有了這些由社群主導的更新，各地使用者在規劃行程和目的地時就能做出更明智的決定。

Google將推出3項全新Google地圖功能。首先是僅在美國推出的參與社群挑戰功能，在接下來的一個月中，美國境內大多數的Android使用者可參與Google地圖的第一個全國性挑戰，一起累積有幫助的評論、相片和更新。用戶可以前往Google地圖的「貢獻」分頁參加「Local Love挑戰」，為造訪過的在地商家新增評分、評論和確認資訊，表達對在地商家的支持。

其次，接下來的幾週內，Google將在Google地圖中推出一種全新內容類型「近期相片」，讓使用者能輕鬆尋找與分享體驗和亮點。Google地圖的近期相片是一個地點搭配簡短文字說明的最新快照，不需要提供評論或評分。

第三，Google地圖推出全新的電腦版沉浸式道路編輯工具，讓使用者更方便回報道路變更。當使用者在maps.google.com上發現有道路遺漏，只要按一下側邊的「選單」按鈕，前往「編輯地圖」，並選取「道路遺漏」即可。這項功能將於近幾個月內，在超過80個國家或地區推出。