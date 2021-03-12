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發展40年、曾為Arm直接競爭對手的MIPS架構 終究走入歷史

聯合新聞網 / 楊又肇

1981年由史丹佛大學校長、現任Alphabet董事會主席John Hennessy創立，同樣藉由精簡指令集設計，甚至一度成為Arm直接競爭對手的MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages)，目前被後來將其收購的Wave Computing放棄。

相比目前吸引多數處理器業者採用的Arm架構設計，MIPS架構早期發展腳步事實上比Arm更快，甚至更早進入64位元設計，甚至Google的Android、微軟Windows平台都支援MIPS指令集運作。

不過，因為MIPS架構授權使用模式不夠開放，相比Arm架構授權方式有更多使用限制，因此逐漸在市場失去發展優勢，並且在2012年11月由當時的Imagination Technologies收購。

原本Imagination Technologies計畫藉由取得MIPS設計資產，透過結合CPU與GPU資源擴大發展，但最終未能獲得明顯成效，後續在2017年將MIPS資產以6500萬美元價格轉讓給新創投資公司Tallwood。

在2018年6月時，Wave Computing宣布收購MIPS，並且讓MIPS維持獨立運作，但同時也將MIPS架構開源，希望藉此吸引更多市場使用，只是因為市場幾乎已經轉向Arm架構設計發展模式，因此更讓MIPS架構失去發展空間。

雖然Wave Computing在後續宣布破產，並不影響已經以獨立形式運作的MIPS發展，但是在沒有成長空間情況下，Wave Computing顯然也不想再繼續推動MIPS架構設計，因此全面轉向同樣以開源架構設計的RISC-V陣營，並且以RISC-V架構打造後續處理器產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

破產 Arm

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