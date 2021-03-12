卡式錄音帶、CD發明推動者過世 荷蘭工程師Lou Ottens享年94歲

發明過去不少人使用的卡式錄音帶，以及CD光碟的荷蘭工程師Lou Ottens，日前已經在位於荷蘭北布拉班特自宅過世，享年94歲。

Lou Ottens在1952年加入Philips，並且在當時市場投入更容易攜帶的磁帶紀錄裝置設計中，於1962年創造體積更小，並且可用於紀錄聲音的卡式錄音帶 (註)。

註：當時英文名稱有不少說法，包含Compact Cassette、Musicassette (MC)，或是簡稱為Cassette tape、tape或cassette等，至於中文後來多半是以卡帶為稱。

雖然當時Sony旗下所屬的RCA已經在1958年打造採用1/4吋 (約6.35mm)大小磁帶設計，並且能對應立體聲內容錄製、支援翻面播放的盒式錄音帶，但整體尺寸達5 x 7吋 (1.27 x 1.97公分)，仍比Lou Ottens團隊打造的卡式錄音帶還大，因此最終並未能在市場普及，並且在1960年代中期便退出市場競爭。

而Philips後續將Lou Ottens設計的卡式錄音帶規格開放，因此讓此規格設計的卡式錄音帶快速普及，同時也改變聲音紀錄模式，並且帶動音樂產業盛行，甚至在Sony後續推出第一款Walkman隨身聽之後，更讓卡式錄音帶大量流行，甚至成為影響音樂文化重要元素。

在1974年時，Philips與Sony共同打造紀錄聲音的CD光碟 (Compact Disc-Digital Audio)，Lou Ottens也成為此項設計幕後推手，同時也使CD光碟成為後來音樂主要儲存使用媒介，但在可寫入光碟尚未普及化、成為一般消費市場可使用產品之前，卡式錄音帶依然是一般人用於儲存聲音的主要工具。

依照統計數據顯示，卡式錄音帶從問世以來已經在全球地區累積銷售超過1000億盒，而至今仍有一定使用需求的CD光碟則已經累積銷售超過2000億張。

不過，對於本身生涯中改變音樂產業的兩大設計，Lou Ottens個人最大遺憾則是更具歷史意義的Walkman隨身聽是由Sony創造，而非Philips。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》