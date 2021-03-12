快訊

北歐三國停打AZ疫苗 陳時中：無直接證據 籲持續施打

校園疑集體食物中毒？東港高中30多名學生嘔吐、肚子痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Sony、Nokia、甲骨文等跟進表態！不參與MWC 2021展會活動

聯合新聞網 / 楊又肇

除了Ericsson，目前包含SonyNokia甲骨文等業者也對外表明不會參與今年度的MWC 2021，因此也讓GSMA致力策劃的這場展會活動能否順利舉辦，再度蒙上陰影。

依照Sony等業者說明，自然還是考量員工健康安全問題，加上MWC 2021舉辦地點依然是在西班牙巴塞隆納，自然也會有旅行限制，以及入境、返國時的健康隔離等問題，因此也會讓不少業者打消參展念頭。

雖然不久前在中國才以實體形式舉辦MWC上海2021活動，但畢竟這個展會活動主要還是以中國境內業者，或是在中國境內駐點廠商參與，相比往年都會吸引全球各地業者前往巴塞隆納參加的MWC 2021，還是有明顯不同。以目前西班牙疫情並未明顯改善情況來看，或許接下來可預期會有更多業者表明退出參展。

目前GSMA規劃今年6月28日至7月1日間以實體展會活動形式舉辦MWC 2021，地點依然選在西班牙巴塞隆納，同時也提擬相關防疫措施，藉此確保參展廠商、業者健康安全。

不過，在目前疫情走向仍有些未知數情況下，屆時能否順利在6月下旬舉辦實體活動，同時也必須吸引足夠業者參展，GSMA顯然也會面臨不少壓力。

至於今年若決定再次停辦，預期GSMA將會選擇採用線上形式舉辦展會內容，只是這樣的情況能否吸引業者參與，其實也還是個未知數。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 MWC Sony Nokia 甲骨文

延伸閱讀

以Sony α1為競爭對手！Nikon預告今年內推出新款全片幅無反機種Z9

眾多廠商將跟進？Ericsson確定不參與今年MWC 2021

消息指輕薄款「PlayStation 5 Slim」 將在2023年內進入量產

疫情雖趨緩 今年多數科技展會、開發者活動仍可能線上舉辦

相關新聞

法國雲端供應商失火 數百萬知名網站瞬間掛掉

法國一家大型雲端服務公司OVHcloud失火，數百萬網站因此癱瘓，包括政府機構、銀行、商店和新聞機構的網站，殃及法國的....

卡式錄音帶、CD發明推動者過世 荷蘭工程師Lou Ottens享年94歲

發明過去不少人使用的卡式錄音帶，以及CD光碟的荷蘭工程師Lou Ottens，日前已經在位於荷蘭北布拉班特自宅過世，享年94歲。

保全監視系統被駭 特斯拉、醫院、監獄影像被看光光

彭博資訊今（10）日報導，駭客集團聲稱他們駭進企業監控系統新創公司Verkada的保全攝影資料庫；可以看到裝設在Verk...

傳蘋果產品序列號格式大更改 擬刪除關鍵訊息

市場傳出，蘋果很快將對產品的序列號格式進行重大更改，刪除一些關鍵訊息。

蘋果將投資逾336億在德國建晶片設計中心 聚焦5G等無線連網技術

蘋果宣布，將以10億歐元資金於德國慕尼黑建造晶片設計中心，將聚焦打造5G網路應用產品，以及未來無線連接應用技術。

Sony、Nokia、甲骨文等跟進表態！不參與MWC 2021展會活動

除了Ericsson，目前包含Sony、Nokia、甲骨文等業者也對外表明不會參與今年度的MWC 2021，因此也讓GSMA致力策劃的這場展會活動能否順利舉辦，再度蒙上陰影。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。