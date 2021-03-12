Sony、Nokia、甲骨文等跟進表態！不參與MWC 2021展會活動

除了Ericsson，目前包含Sony、Nokia、甲骨文等業者也對外表明不會參與今年度的MWC 2021，因此也讓GSMA致力策劃的這場展會活動能否順利舉辦，再度蒙上陰影。

依照Sony等業者說明，自然還是考量員工健康安全問題，加上MWC 2021舉辦地點依然是在西班牙巴塞隆納，自然也會有旅行限制，以及入境、返國時的健康隔離等問題，因此也會讓不少業者打消參展念頭。

雖然不久前在中國才以實體形式舉辦MWC上海2021活動，但畢竟這個展會活動主要還是以中國境內業者，或是在中國境內駐點廠商參與，相比往年都會吸引全球各地業者前往巴塞隆納參加的MWC 2021，還是有明顯不同。以目前西班牙疫情並未明顯改善情況來看，或許接下來可預期會有更多業者表明退出參展。

目前GSMA規劃今年6月28日至7月1日間以實體展會活動形式舉辦MWC 2021，地點依然選在西班牙巴塞隆納，同時也提擬相關防疫措施，藉此確保參展廠商、業者健康安全。

不過，在目前疫情走向仍有些未知數情況下，屆時能否順利在6月下旬舉辦實體活動，同時也必須吸引足夠業者參展，GSMA顯然也會面臨不少壓力。

至於今年若決定再次停辦，預期GSMA將會選擇採用線上形式舉辦展會內容，只是這樣的情況能否吸引業者參與，其實也還是個未知數。

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