跌破Netflix執行長眼鏡？Disney+全球訂閱數突破一億「超乎預期」

疫情爆發後讓宅娛樂的串流服務受惠,而 Disney+ 的表現卻超乎迪士尼的預期,在推出不到一年半後 Disney+ 的全球訂閱數超過一億了,迪士尼執行長鮑勃.查佩克(Bob Chapek) 在本週股東大會上宣布了這個重要的里程碑。

迪士尼最近一次更新 Disney+ 訂閱數是在二月份的第一季財報中。當時的數據顯示,截至2021 年 1 月 2 日,訂閱數才剛剛超過 9400 萬。如今再達新里程,雖然官方並未透露是什麼加速 Disney+ 的訂閱數超過了 1 億,漫威首部電視影集《汪達與幻視》(WandaVision)和《尋龍使者:拉雅》(Raya and the Last Dragon)在近期的熱度可說是大補丸。

此外,下一個備受期待上架 Disney+ 的美國劇情超級英雄類型的網路影集《獵鷹與酷寒戰士》,是改編自漫威漫畫的角色「獵鷹」山姆.威爾遜和「酷寒戰士」巴奇.巴恩斯,也將在 3 月 19 日正式開播。

為了繼續擴大 Disney+ 的訂戶基礎,Bob Chapek 強調迪士尼直接面向消費者的業務是公司最重要的,強大的內容將繼續推動其成長。未來還有新的漫威影集、星際大戰作品與其他迪士尼原創的節目與電影將上線。

迪士尼官方最初預測,到 2024 年, Disney+ 將增加 6000 到 9000 萬訂戶,如今加速突破,放眼 2024 年有望超越 3 億訂閱數。迪士尼在串流媒體上的成功吸引業界的關注,Netflix 的執行長 Reed Hastings 認為 Disney+ 在第一年內不可能創造 6000 萬訂戶,然而現在 16 個月內已經超過了 1 億訂戶,或許他也萬萬沒想到。

在會議上,迪士尼執行董事 Bob Iger 擔任執行董事到今年約滿,在股東會上他有重申將在今年年底離開公司。這是他最後一次的股東大會。在他任職期間見證 Disney+ 的概念和發表,至今創下佳績是讓他自己都史料未及的創舉。

《本文作者Anny,原文刊登於合作媒體INSIDE,聯合新聞網獲授權轉載。》