跌破Netflix執行長眼鏡？Disney+全球訂閱數突破一億「超乎預期」
迪士尼官方最初預測，到 2024 年， Disney++ 將增加 6000 到 9000 萬訂戶，如今大大超前達標！
疫情爆發後讓宅娛樂的串流服務受惠，而 Disney+ 的表現卻超乎迪士尼的預期，在推出不到一年半後 Disney+ 的全球訂閱數超過一億了，迪士尼執行長鮑勃．查佩克（Bob Chapek） 在本週股東大會上宣布了這個重要的里程碑。
迪士尼最近一次更新 Disney+ 訂閱數是在二月份的第一季財報中。當時的數據顯示，截至2021 年 1 月 2 日，訂閱數才剛剛超過 9400 萬。如今再達新里程，雖然官方並未透露是什麼加速 Disney+ 的訂閱數超過了 1 億，漫威首部電視影集《汪達與幻視》（WandaVision）和《尋龍使者：拉雅》（Raya and the Last Dragon）在近期的熱度可說是大補丸。
此外，下一個備受期待上架 Disney+ 的美國劇情超級英雄類型的網路影集《獵鷹與酷寒戰士》，是改編自漫威漫畫的角色「獵鷹」山姆．威爾遜和「酷寒戰士」巴奇．巴恩斯，也將在 3 月 19 日正式開播。
為了繼續擴大 Disney+ 的訂戶基礎，Bob Chapek 強調迪士尼直接面向消費者的業務是公司最重要的，強大的內容將繼續推動其成長。未來還有新的漫威影集、星際大戰作品與其他迪士尼原創的節目與電影將上線。
迪士尼官方最初預測，到 2024 年， Disney+ 將增加 6000 到 9000 萬訂戶，如今加速突破，放眼 2024 年有望超越 3 億訂閱數。迪士尼在串流媒體上的成功吸引業界的關注，Netflix 的執行長 Reed Hastings 認為 Disney+ 在第一年內不可能創造 6000 萬訂戶，然而現在 16 個月內已經超過了 1 億訂戶，或許他也萬萬沒想到。
在會議上，迪士尼執行董事 Bob Iger 擔任執行董事到今年約滿，在股東會上他有重申將在今年年底離開公司。這是他最後一次的股東大會。在他任職期間見證 Disney+ 的概念和發表，至今創下佳績是讓他自己都史料未及的創舉。
《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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