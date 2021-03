年底亮相？Qualcomm傳著手打造開發「Waipio」高階旗艦處理器

先前曾透露不少新機消息的Roland Quandt,稍早透過個人Twitter帳號透露Qualcomm下一款高階旗艦處理器,將可能以型號SM8450為稱。

從去年底揭曉的新一代高階旗艦處理器為Snapdragon 888,同時型號為SM8350,而更早之前推出的Snapdragon 865型號則是SM8250來看,型號為SM8450的新款處理器,預期就是Qualcomm預計今年底公布,並且定位高階旗艦處理器的產品。

不過,新款高階旗艦處理器是否會以坊間傳聞的Snapdragon 895為稱,或是會以Snapdragon 999,甚至延續既有Snapdragon 888作為正式名稱,目前都還無法確認。

而此款高階旗艦處理器產品代號為「Waipio」,是位於夏威夷大島北側的山谷名稱,而目前用於多款旗艦手機的Snapdragon 888,其開發代號則是「Lahaina」,則是以夏威夷茂宜島最大人口普查指定地區命名。

Qualcomm is already busy testing samples of the SM8450, next year's top phone SoC. Codename is "Waipio", once more named after a place in Hawaii: https://t.co/9Y264lGzwG