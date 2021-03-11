年底亮相？Qualcomm傳著手打造開發「Waipio」高階旗艦處理器

先前曾透露不少新機消息的Roland Quandt，稍早透過個人Twitter帳號透露Qualcomm下一款高階旗艦處理器，將可能以型號SM8450為稱。

從去年底揭曉的新一代高階旗艦處理器為Snapdragon 888，同時型號為SM8350，而更早之前推出的Snapdragon 865型號則是SM8250來看，型號為SM8450的新款處理器，預期就是Qualcomm預計今年底公布，並且定位高階旗艦處理器的產品。

不過，新款高階旗艦處理器是否會以坊間傳聞的Snapdragon 895為稱，或是會以Snapdragon 999，甚至延續既有Snapdragon 888作為正式名稱，目前都還無法確認。

而此款高階旗艦處理器產品代號為「Waipio」，是位於夏威夷大島北側的山谷名稱，而目前用於多款旗艦手機的Snapdragon 888，其開發代號則是「Lahaina」，則是以夏威夷茂宜島最大人口普查指定地區命名。

Qualcomm is already busy testing samples of the SM8450, next year's top phone SoC. Codename is "Waipio", once more named after a place in Hawaii: https://t.co/9Y264lGzwG — Roland Quandt (@rquandt) March 8, 2021

另外，以此款高階旗艦處理器為設計的工程測試機，則是配置12GB LPDDR5、256GB儲存容量，甚至還配置一款以「Leica1」為稱的鏡頭設計，似乎透露Qualcomm將與徠卡深入合作相機技術。

若沒意外的話，Qualcomm預期仍會選在年底發表新款高階旗艦處理器產品，但是否會維持以線上形式公布，或是恢復選在夏威夷境內舉辦，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》