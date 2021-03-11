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Google News強化人工智慧、機器學習應用 提供更全面的完整報導功能

聯合新聞網 / 楊又肇

從2018年起Google開始在Google News服務加入完整報導 (Full Coverage)功能，讓使用者能更清楚新聞前後脈絡，而近期更強化人工智慧與機器學習應用，藉此判斷哪些新聞內容必須長期追蹤，或是依照主題彙整相關報導內容。

例如從去年初開始全球地區有顯著疫情發生情況，到後續各地區疫情狀況呈現不同趨勢走向，同時各地區政府機構應變作法也使得不少地區民眾對於疫情認知、如何防範都有明顯落差。

因此，Google希望透過人工智慧與機器學習技術應用，讓相關新聞報導可以更加完整，並且以更全面形式呈現，同時也能透過不同角度切入的報導、新聞來源，以及前後報導觀點讓使用者能更深入了解新聞發生背景與相關發展。

而針對時間相對較短，但是同樣吸引眾人關注話題，例如在今年2月初展開的第五十五屆超級盃美式足球賽事 (Super Bowl)，同樣可透過Google News彙整完整新聞報導，以及相關文章內容，藉此讓使用者可以更全面性地了解此次賽況。

不過，目前完整報導功能暫時僅現行動版Google搜尋服務使用，同時現階段也僅先以英文內容於美國境內提供使用，但Google表示將在未來幾個月內開放更多語言介面版本，並且會在全球更多地區提供使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 機器學習 Google

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