眾多廠商將跟進？Ericsson確定不參與今年MWC 2021

雖然MWC 2021主辦單位GSMA強調將以更高安全規格舉辦實體展會活動，但Ericsson表示考量疫情當前狀況，決定不參與今年度的MWC 2021。

依照Ericsson說明，認為目前疫情狀況仍有一定程度影響，因此考量員工健康安全等情況，決定取消參與今年度的MWC 2021活動。

去年因為疫情影響，Ericsson也在短時間內做出取消參展決定，同時後續也有不少業者跟進退出，因此今年同樣可能出現眾多廠商選擇取消參與MWC 2021。

不過，從現實層面來看的話，即便MWC 2021展會活動能順利舉辦，但許多廠商必須承擔負責參展員工在抵達西班牙時，必須因應在地防疫規定事先完成隔離數日，同時回國時也可能必須再次進行防疫隔離，對於廠商而言勢必會在人力調度有一定負擔，加上員工健康安全與相關成本支出，以及實際可獲得效益考量之下，或許會讓實際參展意願降低。

即便不少歐洲境內廠商願意參與，但其他諸如英國、美國，甚至中東及亞洲地區業者前往參訪意願如何，顯然也會成為MWC 2021展會活動必須面臨課題。

目前GSMA仍規劃今年6月28日至7月1日間以實體展會活動形式舉辦MWC 2021，地點依然選在西班牙巴塞隆納，同時也提擬相關防疫措施，藉此確保參展廠商、業者健康安全。

只是在接受訪談時，GSMA行銷長Stephanie Lynch-Habib也坦承目前疫情影響與防疫措施將導致廠商參展意願下降，因此屆時仍有可能因為這些因素必須調整相關辦法，甚至再次選擇取消舉辦今年度活動。

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