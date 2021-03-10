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為加密貨幣發展佈局 PayPal買下以色列加密儲存新創Curv

聯合新聞網 / 楊又肇

先前透露將持續強化加密貨幣應用服務佈局後，PayPal宣布將於今年第一季內完成收購位於以色列特拉維夫的加密安全儲存技術新創公司Curv。

Curv本身服務主要針對數位資產提供加密保護技術，並且透過雲端分散存放金鑰，讓使用者能在任何硬體設備上安全地存取包含加密貨幣在內數位資產，即便存取過程遭人攔截，會因為缺少足夠比對金鑰資訊而無法將內容解密還原，藉此確保數位資產使用安全性。

而PayPal宣布收購Curv，並且將相關團隊併入本身加密貨幣應用部門，預期是為了日後加密貨幣應用服務作準備。

即便目前已經藉由與Paxos技術合作，讓使用者能透過旗下服務交易包含比特幣、乙太幣、萊特幣，或是比特幣現金在內加密貨幣，但顯然PayPal仍希望降低依賴外部技術資源，並且透過自有技術推動加密貨幣應用服務，以利後續推出自有加密貨幣Venmo。

PayPal此項交易預計在今年第一季內完成，但並未透露具體金額。從以色列報紙Calcalist報導指稱，透露PayPal計畫以2億美元至3億美元之間金額收購Curv，但從Techcrunch網站取得消息則表示此項交易金額並未超過2億美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

比特幣 以色列 新創企業

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