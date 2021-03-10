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「不會因應半導體缺貨投資建廠」 Qualcomm：將借助Nuvia強化客製化設計

聯合新聞網 / 楊又肇

在近期接受採訪時，即將在今年6月30日成為Qualcomm新任執行長的現任總裁Cristiano Amon表示，並不會因應當前半導體供貨短缺問題投資建廠，認為這樣的作法無法在短時間內解決問題。

依照Cristiano Amon說法，強調Qualcomm本身強項在於晶片設計，並且持續加入更多創新技術，但晶片生產卻需要不同專業技術支撐，因此認為目前還是會將主力聚焦在晶片產品設計，並且與三星、台積電等代工合作夥伴維持良好互動關係。

同時，若斥資投資建廠協助擴大產能，往往需要花費一年至一年半左右時間才能確保產能穩定，但以目前疫情估計將開始好轉情況來看，預期會在今年底就會有明顯改善，因此認為現階段並不需要協助投資建廠增加晶片產能。

對於目前半導體產品近期面臨供貨短缺情況，Cristiano Amon認為主因還是在於疫情影響所致。

從去年新型冠狀病毒疫情在全球地區肆虐之下，美國境內地區也明顯受到影響，因此造成市場銷售需求連帶受到衝擊。以手機產業來看，不少換機需求因為疫情影響而趨緩，因此也讓晶片訂單數量減少，加上疫情影響而使工廠運作停擺。

而在疫情影響使得許多生活與工作型態開始改變，例如透過網路交流、遠距工作及上課需求增加，導致手機、筆電、視訊鏡頭等連網裝置需求在短時間增加，導致原本預估晶片產能在短時間內陷入供應不足情況，而這也是多數業者未能因應後疫情時代需求預先做好準備所致。

尤其在汽車產業往往以最大限度縮減零件庫存時間作準備情況下，在此次疫情影響便受到明顯衝擊，使得許多車載系統所需晶片供應不足。而手機產業雖然影響不大，但是在後疫情時代產生的換機需求，依然出現部分機種供貨短缺情況。

另外，Cristiano Amon也表示反對NVIDIA出資收購Arm，即便NVIDIA強調不會影響既有Arm架構合作業者發展，認為此項收購依然會造成一定影響，同時更認為Arm原本優勢便是在於以獨立形式發展。

不過，Qualcomm雖然是以Arm架構設計晶片產品，甚至近年來為了滿足市場每年迭代更新需求，在現有晶片產品均以Arm半客製化設計形式打造，而不像過往採用全客製化架構設計，但隨著先前宣布以14億美元收購半導體新創公司Nuvia，則凸顯Qualcomm希望在晶片設計重新找回主導權的想法。

例如蘋果雖然同樣採用Arm架構打造晶片產品，但在架構細節採用蘋果客製化設計，並非直接沿用Arm設計內容，因此用於iPhone、iPad等產品的A系列處理器往往能發揮更高運算效能，甚至用於新款Mac系列機種的M1處理器，更直接對比Intel Core i7等級處理器效能表現。

因此在未來發展中，Qualcomm預期也能藉由Nuvia技術資源打造效能更高的客製化架構晶片產品，同時也能降低對Arm架構設計的依賴比重。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 半導體 Qualcomm

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