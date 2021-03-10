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NVIDIA攜手VMware 讓新版vSphere虛擬化平台更容易建立AI運算服務

聯合新聞網 / 楊又肇

一如Google、微軟讓更多人藉其雲端平台快速建立人工智慧技術應用服務，NVIDIA也確定攜手VMware讓企業能以更直覺方式打造結合人工智慧的線上運算平台，同時還可針對未來需求持續擴展。

在VMware新版vSphere 7雲端運算虛擬化平台中，將整合NVIDIA企業端人工智慧軟體套件 (NVIDIA Enterprise AI software suite)，讓企業透過VMware提供雲端運算服務平台，結合NVIDIA CUDA運算加速效果，以及人工智慧運算框架與學習模型，並且搭配相關開發工具資源，即可快速打造人工智慧運算平台，同時也能在運算過程確保資料安全。

此項合作將使更多企業能在旗下雲端服務導入人工智慧運算、資料分析等應用模式，同時也能從單一運算節點擴充為多重節點運算規模，藉此對應更多運算需求。而在背後運算將由NVIDIA A100 GPU進行運算加速，同時也能藉由NVIDIA多執行個體GPU技術 (Multi-Instance GPU,MIG)，將A100 GPU劃分模擬為7個獨立GPU運算模式，並且透過此次合作使VMware vSphere成為第一個能以虛擬化形式實現即時整合NVIDIA此項技術的伺服器服務。

由於新版vSphere結合Tanzu技術應用，因此能讓企業快速藉由Kubernetes容器化服務建立自動化應用，若搭配使用AMD EPYC伺服器處理器更可對應安全加密保護，同時也能藉由vSphere服務原生針對虛擬化環境進行加密。

另外，VMware也宣布釋出新版vSAN 7，並且針對HCI Mesh虛擬化分散運算儲存架構部分加入可擴展設計，最高可讓單一遠端運算叢集額外對應128組虛擬化運算節點，並且可依照需求對應加密儲存、壓縮儲存，或是對應更有效率的資料存取使用模式。

而在新版虛擬化儲存架構下，分別可對應高效能、高可靠性的工作流程儲存需求，或是具可擴展儲存需求，另外也能對應各類線上應用服務儲存，以及需要高度安全性的儲存應用。

NVIDIA ConnectX SNIC也獲得VMware vSAN over RDMA (Remote Direct Memory Access,遠端直接記憶體存取)認證，將可直接透過智慧網卡完成網路連結通訊過程所需執行任務，藉此降低CPU端的運算資源，讓CPU運算資源可對應其他執行任務。

計價部分，NVIDIA企業端人工智慧軟體套件將以永久授權方式提供，依照每組CPU插槽插槽數量計算，每組費用為3595美元。而NVIDIA企業端人工智慧軟體套件的企業級標準支援服務，則以每張許可證年費為899美元形勢計價。

至於企業用戶預計升級到VMware vSphere 7 Update 2版本時，將可申請NVIDIA企業端人工智慧軟體套件進行早期試用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NVIDIA

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