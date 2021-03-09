日本超級電腦富岳正式啟動 應用氣象AI等領域

日本理化學研究所與富士通開發的新型超級電腦「富岳」今天正式啟用，計算速度為每秒44京2010兆次（京是1兆的1萬倍），將運用於氣象、AI、能源問題等各種領域。

日本共同社、產經新聞報導，理化學研究所今天舉行富岳正式啟用紀念典禮。

富岳去年4月起部分設備先行啟用，研究2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）防疫對策，如模擬飛沫擴散程度、從既有藥物中尋找可用於治療新冠肺炎的藥物等。

今天正式啟用後，富岳除了保養整備之外，將可連續運作，預計將運用在氣象、人工智慧（AI）、能源問題等各種領域。

富岳的計算速度為每秒44京2010兆次，去年6月獲得超級電腦運算速度排行榜TOP 500的冠軍，且在實用性運算、人工智慧（AI），以及大數據的解析能力3個項目都獲得冠軍，成為世界上第一台4冠王超級電腦；並於去年11月再度蟬聯TOP 500的4冠王。