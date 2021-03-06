亞馬遜以Amazon Fresh名稱 於英國倫敦擴展第一家無人店

在美國境內開設多家無人店之後，亞馬遜終於在英國倫敦開啟採用旗下Just Walk Out技術的Amazon Fresh無人店。

跟先前在美國開設的Amazon Go，或是較大型的Amazon Go Grocery無人店，此次在倫敦開設的Amazon Fresh無人店，將會以銷售生鮮雜貨，以及各項即食商品，並且透過Just Walk Out技術，讓消費者能在門口掃描亞馬遜服務App後，即可進入店內拿取商品，並且在走出店門口時即可自動完成結帳。

這家位於倫敦伊靈區的Amazon Fresh，跟其他無人店一樣，店內僅配置少數必要工作人員，主要負責補貨、標價，或是提供諸如包裝、詢問等服務，同時店內面積約佔2500平方英尺，整體約比一般Amazon Go店面小一些，分別從每天早上7點營業至晚間11點。

亞馬遜計畫日後繼續在倫敦更多地點增設無人店，希望能藉由無人店技術讓更多人可以用更簡單、更快方式購買商品。

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