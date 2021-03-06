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Square收購串流音樂Tidal多數股權 將成為音樂創作者財務工具

聯合新聞網 / 楊又肇

由饒舌歌手Jay-Z攜手Beyoncé、Rihanna等人於2015年收購的串流音樂服務Tidal，稍早確定由Twitter創辦人Jack Dorsey持有數位支付公司Square以2.97億美元收購多數股權。

在此項交易中，Square將持有Tidal多數股權，而Jay-Z將成為Square董事會成員之一，同時Square數位支付服務將成為Tidal平台音樂創作者、歌手及樂團財務工具。

Tidal最早是在2014年由位於挪威奧斯陸的Aspiro創立，並且在2015年由Jay-Z持有控股公司以5600萬美元收購，但後續因為Spotify、Apple Music等串流音樂服務盛行，因此後續以2億美元價格將33%股權轉售給美國電信業者Sprint。

隨著Sprint後來與T-Mobile合併，Jay-Z選擇從T-Mobile回購股權，再將多數股權轉手賣給Square，並且計畫在今年第二季內完成交易。

由於Tidal採較高訂閱價格，因此能拆分給音樂創作者、歌手及樂團的分潤比例相對較高，因此吸引不少人加入提供內容。目前Tidal總計收錄超過7000萬首歌曲，另外也收錄超過25萬支高解析度音樂影片與原創影音內容，與其他串流音樂服務一樣也支援手機、平板、PC、智慧喇叭、車載平台播放，並且在全球超過56個國家地區上線服務。

而未來由Square持有後，日後是否也會進一步與Twitter服務整合，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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