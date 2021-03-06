Snapdragon Sound新設計規範 強化手機、耳機與PC等裝置的聲音體驗

如同在手機採用Snapdragon處理器構成的運算平台，Qualcomm也藉由整合Snapdragon運算平台、連接系統、藍牙與放大器等設計，加上Qualcomm主動聲音降噪與aptX編碼等軟體技術，藉此打造名為Snapdragon Sound音訊平台，藉此讓更多裝置可以符合Snapdragon Sound設計規範。

在Qualcomm現有認證識別標誌設計中，已經包含Snapdragon處理器運算平台、Elite Gaming遊戲平台、Quick Charge快充，以及5G連網等項目，此次提出Snapdragon Sound認證則是針對聲音打造。

依照Qualcomm說明，Snapdragon Sound設計將適用於手機、耳機、筆電、智慧穿戴裝置，以及混合實境頭戴裝置等可輸出聲音設備，同時也提供認證識別標誌，藉此讓消費者更容易辨識哪些裝置符合Snapdragon Sound認證。

在Snapdragon Sound認證中，裝置將符合採用Snapdragon 888處理器運算平台、FascFonnect 6900行動連接平台，以及使用WCD938x、WSA883x等放大器設計，另外也整合包含Qualcomm ANC主動聲音降噪技術，以及包含aptX Adaptive、aptX Voice技術。

而符合Snapdragon Sound認證裝置，在無線連接情況下將具備輸出24bit、96kHz音質，以及89毫秒低延遲、不中斷播放的聆聽感受，若是以有線連接的話，則可藉由Qualcomm Aqstic DAC數位放大器對應32bit、384kHz音質輸出，並且對應PCM與DSD解碼播放，另外在THD+N總諧失真與噪訊表現可以降至最低。

目前包含小米、鐵三角在內廠商都會推出符合Snapdragon Sound認證裝置，同時亞馬遜也會與Qualcomm合作，預計在Amazon Music串流音樂服務提供一系列符合Snapdragon Sound認證裝置播放音樂內容，意味在聲音內容部分也可能以符合Snapdragon Sound認證形式提供。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》