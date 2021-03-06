快訊

再有創舉！毅力號首次在火星上行駛 33分鐘走6.5公尺

思念莊凌芸親姊曬對視照悲喚「想妳了」：有空到我夢裡走走

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Snapdragon Sound新設計規範 強化手機、耳機與PC等裝置的聲音體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

如同在手機採用Snapdragon處理器構成的運算平台，Qualcomm也藉由整合Snapdragon運算平台、連接系統、藍牙與放大器等設計，加上Qualcomm主動聲音降噪與aptX編碼等軟體技術，藉此打造名為Snapdragon Sound音訊平台，藉此讓更多裝置可以符合Snapdragon Sound設計規範。

在Qualcomm現有認證識別標誌設計中，已經包含Snapdragon處理器運算平台、Elite Gaming遊戲平台、Quick Charge快充，以及5G連網等項目，此次提出Snapdragon Sound認證則是針對聲音打造。

依照Qualcomm說明，Snapdragon Sound設計將適用於手機、耳機、筆電、智慧穿戴裝置，以及混合實境頭戴裝置等可輸出聲音設備，同時也提供認證識別標誌，藉此讓消費者更容易辨識哪些裝置符合Snapdragon Sound認證。

在Snapdragon Sound認證中，裝置將符合採用Snapdragon 888處理器運算平台、FascFonnect 6900行動連接平台，以及使用WCD938x、WSA883x等放大器設計，另外也整合包含Qualcomm ANC主動聲音降噪技術，以及包含aptX Adaptive、aptX Voice技術。

而符合Snapdragon Sound認證裝置，在無線連接情況下將具備輸出24bit、96kHz音質，以及89毫秒低延遲、不中斷播放的聆聽感受，若是以有線連接的話，則可藉由Qualcomm Aqstic DAC數位放大器對應32bit、384kHz音質輸出，並且對應PCM與DSD解碼播放，另外在THD+N總諧失真與噪訊表現可以降至最低。

目前包含小米、鐵三角在內廠商都會推出符合Snapdragon Sound認證裝置，同時亞馬遜也會與Qualcomm合作，預計在Amazon Music串流音樂服務提供一系列符合Snapdragon Sound認證裝置播放音樂內容，意味在聲音內容部分也可能以符合Snapdragon Sound認證形式提供。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Qualcomm 耳機

延伸閱讀

高通台灣創新競賽21日截止收件 首屆冠軍鼓勵廠商爭取

nubia揭曉紅魔手機6、紅魔手機6 Pro 與騰訊遊戲深度整合

Qualcomm打造Snapdragon Insiders社群平台 強化與粉絲互動

Qualcomm在英國遭指控 這原因迫使蘋果、三星手機變相漲價

相關新聞

還客戶隱私？Google明年停止追蹤個人網路瀏覽 改用「隱私沙盒」

全球最大的數位廣告公司、網路搜尋巨擘谷歌（Google）的母公司「字母公司」三日宣布，將於明年開始停用追蹤個人使用網路技...

重返社群現曙光！YouTube執行長：正在考慮恢復川普帳號

經歷美國選舉後，川普因鼓吹國會大廈暴力行為、散布假新聞，陸續被社群平台 Twitter、Facebook、Instagram、YouTube 停權。隨著新總統拜登上任後，社群平台似乎也正在考慮恢復川普的帳號。

Snapdragon Sound新設計規範 強化手機、耳機與PC等裝置的聲音體驗

如同在手機採用Snapdragon處理器構成的運算平台，Qualcomm也藉由整合Snapdragon運算平台、連接系統、藍牙與放大器等設計，加上Qualcomm主動聲音降噪與aptX編碼等軟體技術，藉此打造名為Snapdragon Sound音訊平台，藉此讓更多裝置可以符合Snapdragon Sound設計規範。

Square收購串流音樂Tidal多數股權 將成為音樂創作者財務工具

由饒舌歌手Jay-Z攜手Beyoncé、Rihanna等人於2015年收購的串流音樂服務Tidal，稍早確定由Twitter創辦人Jack Dorsey持有數位支付公司Square以2.97億美元收購多數股權。

亞馬遜以Amazon Fresh名稱 於英國倫敦擴展第一家無人店

在美國境內開設多家無人店之後，亞馬遜終於在英國倫敦開啟第一家採用旗下Just Walk Out技術的Amazon Fresh無人店。

Redmi Note 10系列揭曉 下放120Hz畫面更新率、1億800萬畫素相機

Redmi今日 (3/4)宣布推出Redmi Note 10系列手機，其中在對應4G連網機種分別推出Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 10S與Redmi Note 10，而在5G連網機種則提供Redmi Note 10 5G，藉此對應不同使用需求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。