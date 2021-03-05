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重返社群現曙光！YouTube執行長：正在考慮恢復川普帳號

聯合新聞網 / INSIDE
YouTube 執行長蘇珊．沃西基（Susan Wojcicki）接受外媒採訪時表示，當川普煽動暴力的風險降低時，將解除前總統川普的停權。 路透
YouTube 執行長蘇珊．沃西基（Susan Wojcicki）接受外媒採訪時表示，當川普煽動暴力的風險降低時，將解除前總統川普的停權。 路透

YouTube 執行長蘇珊．沃西基（Susan Wojcicki）接受外媒採訪時表示，當川普煽動暴力的風險降低時，將解除前總統川普的停權。

經歷美國選舉後，川普因鼓吹國會大廈暴力行為、散布假新聞，陸續被社群平台 Twitter、Facebook、Instagram、YouTube 停權。隨著新總統拜登上任後，社群平台似乎也正在考慮恢復川普的帳號。

YouTube 在一月份也因為川普煽動暴力以及發表假消息影片，下架影片到無限期停權川普帳號。不過稍早 YouTube 執行長蘇珊．沃西基（Susan Wojcicki）接受外媒採訪時表示，當川普煽動暴力的風險降低時，將解除前總統川普的停權。

不過按照官方政策，如果川普上傳更多煽動暴力或違反 YouTube 選舉誠信政策的影片內容，可能會遭到第二或第三次停權。若是在 90 天的期限中遭到第三次停權後，頻道將正式被刪除。

重返社群，臉書獨立監委會也正在重審

YouTube 有意恢復川普的帳號權限，至於其他社群平台 Twitter 和 Facebook 呢？先前同樣無限期停權川普帳號的臉書，在一月底臉書也確認正在審慎重新評估川普的案件。

先前臉書曾表示，一月時為協助和平轉移政權。設定至少兩週的「無限期」停權，在總統就職典禮新總統拜登就職上任後，臉書已經將川普的案件交給監督委員會裁決，也就是川普在未來仍有機會回到臉書。

臉書強調當初決定停掉前總統川普權限，正是執行臉書的政策，在開放的民主國家中，不論好壞，人民有權聽到政客們的話語，以便追究政治人物的責任。但這絕不代表著政客可以口無遮攔，仍要遵守臉書的平台政策，禁止用來煽動暴力。

這次科技巨頭最終會做出什麼樣的裁決，讓我們試目以待。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

川普 拜登 假新聞 假消息 YouTube 社群媒體 臉書

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