Google終止銷售Cardboard裝置 發展重心轉向AR內容應用

2019年底宣布將Cardboard VR發展項目開源，讓第三方業者能持續發展VR內容後，Google終於也在Google Store線上通路終止銷售15美元的Cardboard裝置。

實際上，從Google將發展重心從Daydream VR移轉到ARCore之後，雖然並未說明將放棄藉由手機驅動的VR內容體驗，但顯然目前已經把虛擬視覺技術發展重點聚焦在AR內容。

在稍早對外說法中，Google表示Dyadream VR發展項目已經完成階段性任務，並且透過將Cardboard VR發展項目開源，讓第三方業者能持續以此打造VR內容應用，使更多人可以透過手機體驗VR內容的親臨現場感受。

從市場實際應用來看，雖然透過手機體驗VR內容確實相當便利，但是相比目前主流的AR內容僅需透過手機即可體驗，不像VR內容至少還需要額外搭配一組像是Cardboard VR裝置才能使用，甚至可能還有部分人會有視覺暈眩情況，使得目前在手機上的AR內容體驗更容易被市場接受。

因此以Google立場而言，雖然認為VR內容仍有其發展重要性，但是在市場接受度來看，目前AR內容應用發展仍有較大發展潛能。

除了Google，目前包含蘋果在內業者也開始著手佈局AR內容發展，而諸如HTC、Facebook、Qualcomm則是持續在VR內容應用佈局，同時也著手XR、MR領域發展，其中也將AR內容應用納入本身發展範疇內。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》