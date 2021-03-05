Google將透過更多鏡頭捕捉景深資訊 讓AR應用更穩定

去年釋出新版ARcore 1.20版本，讓虛擬物件可錨定於相同位置持續被使用後，Google顯然準備讓使用者能更善用手機上搭載的多鏡頭模組，藉此讓ARCore的擴增實境應用更為穩定。

依照Android Police網站取得消息，顯示Google計畫針對搭載雙鏡頭以上相機模組的Pixel手機強化擴增實境應用，預計在接下來準備釋出的Google Play Services for AR App內容裡，加入藉由雙鏡頭產生更符合真實的立體視覺景深效果，意味將透過雙鏡頭模擬人類雙眼，藉此確認更精準的環境景深數據。

雖然在先前的技術裡，Google已經讓ARCore技術可透過單組鏡頭捕捉景深資訊，但畢竟透過電腦視覺演算仍有誤判情況，若能加上第二組鏡頭作為輔助，或許將能讓景深資訊更正確紀錄，並且讓擴增實境中的虛擬物件能對應更正確的擺放位置，同時也能以更自然比例與背景縫合。

從內容顯示，Google預計會在近期內釋出此項更新，並且開放Pixel 4系列機種使用。不過，目前似乎尚未準備開放Pixel 5與Pixel 4a 5G使用，或許是考量後來採用的超廣角鏡頭設計，必須在拍攝角度落差之間作不少修正，因此僅先支援另外配置遠距鏡頭，但拍攝角度相對差異不大的Pixel 4系列使用。

而在Google準備讓ARCore透過兩組鏡頭量測景深，蘋果方面預期也會在近期內針對ARKit進行更新，讓更多iOS裝置可以對應進階的擴增實境應用效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》