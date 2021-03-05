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疫情改變消費模式 迪士尼年底前關閉20%實體店面、發展線上通路

聯合新聞網 / 楊又肇

相較電影、Disney+等業務發展，迪士尼在去年因為疫情影響下，使得旗下迪士尼樂園與位於全球各地的迪士尼實體店面營業均受到影響，因此稍早宣布將決定在今年底前關閉至少20%比例的Disney Store實體店面，未來將會改以線上銷售為重。

依照迪士尼說明，由於疫情影響使得消費者購物型態改變，因此將會在今年底前關閉至少20%的實體店面，並且將購物體驗移轉到線上通路，同時也將著重迪士尼旗下App服務，以及線上社群互動模式。

若以迪士尼目前在全球約有300家Disney Store計算，預計今年底之前將會有60家實體通路準備結束營業，同時預期也會伴隨一部分的裁員調整。不過，此次調整並不影響迪士尼樂園相關商店，另外也不會影響在Target等通路內的櫃位或店中店形式通路，而跟其他零售商合作銷售模式也不受影響。

迪士尼樂園先前也受到疫情影響而暫時關閉，而迪士尼也在此期間透過裁員、藉由線上直播等互動方式維持吸引關注人潮，同時針對疫情相對趨緩的中國、香港地區重新開放營業。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

迪士尼 疫情 Disney

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