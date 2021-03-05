疫情雖趨緩 今年多數科技展會、開發者活動仍可能線上舉辦

隨著今年疫情在美國境內雖然出現趨緩情況，但許多原本以實體形式舉辦的大型展會活動，仍可能延續去年以線上形式舉辦。而像是Google、Facebook、微軟及蘋果等業者自行舉辦的開發者大會活動，目前也預期會維持以線上形式舉辦。

從微軟提前至今年3月舉辦的Ignite 2021採取全數位化的線上形式舉辦，而NVIDIA也確認今年度的GTC 2021將調整至4月13日至16日期間展開，同樣也採線上形式呈現，同時過去也選在3月間舉辦的GDC遊戲開發者大會，今年則是延後至7月舉辦，目前也規劃以線上形式舉辦活動。

至於過往均吸引不少全球開發者參與的Google I/O、蘋果WWDC，以及Facebook的F8活動，預期也會全面維持以線上形式舉辦，藉此確保與會人員健康安全，同時也能透過線上平台與更多開發者互動。

而從去年調整為線上形式舉辦之後，其實不少業者開始思考日後此類大型展會活動舉辦模式，從透過線上形式可以吸引更多人參與，同時考量有不少溝通其實是在面對面討論時更有效益之下，或許未來將會採取線上、線下並行的混合模式舉辦。

雖然過去不少大型展會活動舉辦時，同時也會透過線上直播等方式，讓更多人可以透過網路觀看參與，但預期未來在同時結合線上、線下形式舉辦大型展會活動時，將會加入更多提升參與感的設計，例如透過5G網路高頻寬、高速傳輸等特性，讓使用者能透過多角度直播內容「親臨」現場，或是透過虛擬實境方式讓自己宛如身置現場進行互動。

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