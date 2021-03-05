快訊

台積電開盤588元下跌13元 台股開盤跌147點

評／被大規模地討論嗎？你其實不關心藻礁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情雖趨緩 今年多數科技展會、開發者活動仍可能線上舉辦

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著今年疫情在美國境內雖然出現趨緩情況，但許多原本以實體形式舉辦的大型展會活動，仍可能延續去年以線上形式舉辦。而像是Google、Facebook、微軟及蘋果等業者自行舉辦的開發者大會活動，目前也預期會維持以線上形式舉辦。

從微軟提前至今年3月舉辦的Ignite 2021採取全數位化的線上形式舉辦，而NVIDIA也確認今年度的GTC 2021將調整至4月13日至16日期間展開，同樣也採線上形式呈現，同時過去也選在3月間舉辦的GDC遊戲開發者大會，今年則是延後至7月舉辦，目前也規劃以線上形式舉辦活動。

至於過往均吸引不少全球開發者參與的Google I/O、蘋果WWDC，以及Facebook的F8活動，預期也會全面維持以線上形式舉辦，藉此確保與會人員健康安全，同時也能透過線上平台與更多開發者互動。

而從去年調整為線上形式舉辦之後，其實不少業者開始思考日後此類大型展會活動舉辦模式，從透過線上形式可以吸引更多人參與，同時考量有不少溝通其實是在面對面討論時更有效益之下，或許未來將會採取線上、線下並行的混合模式舉辦。

雖然過去不少大型展會活動舉辦時，同時也會透過線上直播等方式，讓更多人可以透過網路觀看參與，但預期未來在同時結合線上、線下形式舉辦大型展會活動時，將會加入更多提升參與感的設計，例如透過5G網路高頻寬、高速傳輸等特性，讓使用者能透過多角度直播內容「親臨」現場，或是透過虛擬實境方式讓自己宛如身置現場進行互動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 疫情

延伸閱讀

Google將聖結石列為「帥哥」　網驚「網路東西不能相信了」

Facebook證實與Luxottica集團合作智慧眼鏡 今年下旬問世

疫情期間 Google：41%台灣家長憂網路安全風險

剛逛完網購Facebook就塞給你一堆商品？關閉FB站外動態追蹤就能解決

相關新聞

還客戶隱私？Google明年停止追蹤個人網路瀏覽 改用「隱私沙盒」

全球最大的數位廣告公司、網路搜尋巨擘谷歌（Google）的母公司「字母公司」三日宣布，將於明年開始停用追蹤個人使用網路技...

Redmi Note 10系列揭曉 下放120Hz畫面更新率、1億800萬畫素相機

Redmi今日 (3/4)宣布推出Redmi Note 10系列手機，其中在對應4G連網機種分別推出Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 10S與Redmi Note 10，而在5G連網機種則提供Redmi Note 10 5G，藉此對應不同使用需求。

疫情雖趨緩 今年多數科技展會、開發者活動仍可能線上舉辦

隨著今年疫情在美國境內雖然出現趨緩情況，但許多原本以實體形式舉辦的大型展會活動，仍可能延續去年以線上形式舉辦。而像是Google、Facebook、微軟及蘋果等業者自行舉辦的開發者大會活動，目前也預期會維持以線上形式舉辦。

疫情改變消費模式 迪士尼年底前關閉20%實體店面、發展線上通路

相較電影、Disney+等業務發展，迪士尼在去年因為疫情影響下，使得旗下迪士尼樂園與位於全球各地的迪士尼實體店面營業均受到影響，因此稍早宣布將決定在今年底前關閉至少20%比例的Disney Store實體店面，未來將會改以線上銷售為重。

Google將透過更多鏡頭捕捉景深資訊 讓AR應用更穩定

去年釋出新版ARcore 1.20版本，讓虛擬物件可錨定於相同位置持續被使用後，Google顯然準備讓使用者能更善用手機上搭載的多鏡頭模組，藉此讓ARCore的擴增實境應用更為穩定。

Google終止銷售Cardboard裝置 發展重心轉向AR內容應用

2019年底宣布將Cardboard VR發展項目開源，讓第三方業者能持續發展VR內容後，Google終於也在Google Store線上通路終止銷售15美元的Cardboard裝置。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。