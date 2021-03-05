Redmi Note 10系列揭曉 下放120Hz畫面更新率、1億800萬畫素相機

Redmi今日 (3/4)宣布推出Redmi Note 10系列手機，其中在對應4G連網機種分別推出Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 10S與Redmi Note 10，而在5G連網機種則提供Redmi Note 10 5G，藉此對應不同使用需求。

此次公布新機中，依然維持提供4G連網規格的設計，主因在於目前不少市場仍有4G連網手機使用需求，在完全過渡至5G連網使用體驗前，顯然Redmi依然希望填補4G連網手機換機需求。

而延續過往藉由Redmi系列讓更多設計與技術普及，Redmi此次也將120Hz畫面更新率、1億800萬畫素相機設計下放至Redmi Note 10系列手機，同時也讓使用者能以更低價格取得5G連網手機。

而此次推出的Redmi Note 10系列，部分機種依照市場地區差異將採用不同名稱，例如國際版的Redmi Note 10 Pro，在印度市場會以Redmi Note 10 Pro Max為稱，Redmi Note 10S則會以Redmi Note 10 Pro為稱。

僅對應4G連網的Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 10S與Redmi Note 10

此次推出四款手機裡，Redmi Note 10 Pro採用對應120Hz畫面更新率的AMOLED 6.67吋DotDisplay螢幕，而Redmi Note 10S與Redmi Note 10則採用6.43吋AMOLED DotDisplay。

硬體規格部分，Redmi Note 10 Pro採用Qualcomm Snapdragon 732G處理器、Redmi Note 10S採用聯發科Helio G95處理器，而Redmi Note 10則採用Snapdragon 678處理器，三款手機均對應4G LTE連網功能，藉此滿足目前市場仍使用4G連網手機需求。

其他規則包含採用LPDDR4X記憶體、UFS 2.2儲存元件，以及雙喇叭與3.5mm耳機孔設計，指紋解鎖則配置於機身側面，並且對應雙SIM卡功能與紅外線應用功能，但只有Redmi Note 10 Pro採用5020mAh電池設計，包含Redmi Note 10S與Redmi Note 10均採用5000mAh電池容量，至於充電規格則都支援33W有線快充，NFC功能則只有Redmi Note 10 Pro與Redmi Note 10S搭載。

相機部分，Redmi Note 10 Pro搭載1億800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭、500萬畫素遠焦鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭，視訊鏡頭則採1600萬畫素規格。至於Redmi Note 10S與Redmi Note 10的鏡頭規格則幾乎相同，除了廣角鏡頭分別採用6400萬畫素或4800萬畫素規格，其餘包含視訊鏡頭均採用1300萬畫素設計，主相機鏡頭則同樣搭載800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素遠焦鏡頭與200萬畫素景深鏡頭。

Redmi Note 10 Pro：

Redmi Note 10S：

Redmi Note 10：

支援5G連網的Redmi Note 10 5G

至於在Redmi Note 10 5G部分，則是搭載聯發科天璣700處理器，因此本身支援5G連網與雙卡使用需求，螢幕採用90Hz畫面更新率、AdaptiveSync技術的6.5吋DotDisplay面板，同樣搭載LPDDR4X記憶體、UFS 2.2儲存元件，電池部分則支援5000mAh規格設計，支援18W有線快充，機身也保留3.5mm耳機孔、紅外線與NFC功能。

相機部分則搭載4800萬畫素廣角鏡頭，搭配200萬畫素微距鏡頭及200萬畫素景深鏡頭，並未包含長焦或超廣角鏡頭設計，視訊鏡頭則採800萬畫素規格。

建議售價

Redmi Note 10 Pro預計提供6GB記憶體+64GB儲存容量、6GB記憶體+128GB儲存容量，以及8GB記憶體+128GB儲存容量三種配置選擇，售價分別為279美元、299美元與329美元。

Redmi Note 10S提供6GB記憶體+64GB儲存容量、6GB記憶體+128GB儲存容量，以及8GB記憶體+128GB儲存容量三種配置選擇，售價分別為229美元、249美元與279美元。

而Redmi Note 10提供4GB記憶體+64GB儲存容量，以及4GB記憶體+128GB儲存容量兩種配置選擇，售價分別為199美元與229美元。

Redmi Note 10 5G則提供4GB記憶體+64GB儲存容量與4GB記憶體+128GB儲存容量兩種配置選擇，售價分別為199美元及229美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》