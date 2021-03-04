政府斷網侵害數位權 報告：印度居全球之冠

非營利的數位權利公司Access Now最新發表的報告指出，政府為鎮壓和箝制異議及抗議行動而關閉網路，全球在2020年以印度最嚴重，影響了數億人的上網數位權。

專家說，值得注意的是，以網路管制聞名世界的中國不在這份報告中，主要是因為中國政府已透過「網路長城」監控、管制和屏蔽網路言論及民眾上網可看到的內容。尤其在中國國家主席習近平掌握大權後更變本加厲，緊縮網路自由，使中國政府不需經常採取關閉網路措施。

Access Now昨天發表一份最新報告說，Access Now和致力結束政府關閉網路運動的#KeepItOn聯盟，2020年記錄了全球29個國家出現至少155次關閉網路行為，有28次甚至是完全斷網，讓人們和城市陷入「數位黑暗」。而關閉網路事件多發生在南亞、中東和非洲。

報告指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情迫使許多線下活動變成線上活動，當政府有意破壞人們上網，就剝奪了人們的受教育權、推動商務及獲取大量疫情資訊以挽救生命的機會。

這份報告說，許多政府在2020年愈來愈愛使用關閉網路來處理連續發生的暴力活動，尤其在發生衝突的地區，近年來關閉的趨勢包括政府掩蓋政治動盪、制止抗議示威及壓制異議。

報告點名印度、葉門、衣索比亞、約旦、巴基斯坦等國家政府，在2020年擅自關閉網路的次數最多，其中又以印度在2020年關閉網路109次居全球之冠，遙遙領先第2名的葉門（關閉網路6次）。

在這份例行公布的報告中，印度蟬聯全球之冠，從2019年發布的2018年報告，到2021年發布的2020年報告，關閉網路都是世界第一。

2020年報告指出，印度政府包括在處理有爭議的公民法修正案、撤銷印度控制克什米爾的特殊自主地位，及最近對付上千萬農民包圍首都新德里抗議政府推動農業三法等，都採取了關閉網路措施。

對於印度政府關閉印度控制克什米爾網路，民間團體質疑此事並向印度最高法院提出公益訴訟，印度最高法院裁定印度政府關閉網路的行為非法。印度政府仍辯稱，關閉網路是為防止騷亂、遏制虛假新聞和仇恨言論散布。但最終，印度政府2月重新恢復印度控制克什米爾的網路服務。

報告也提到緬甸和孟加拉的洛興雅人（Rohingya）因為政府關閉網路而遭到壓制、被噤聲和邊緣化。

這份報告顯示，雖然全球2020年關閉網路次數比前一年的213次下滑，逆轉了近年逐年升高的趨勢。但根據數位人權組織Top10VPN的報告，2020年重大關閉網路事件延續的時間比2019年長49%。關閉網路導致世界經濟損失40億美元，其中光印度的斷網行動，就占近3/4的損失。