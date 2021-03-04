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派送機器人原隸屬Postmates Uber將其獨立成全新服務

聯合新聞網 / 楊又肇

去年以26.5億美元價格收購餐飲外送服務Postmates，並且併入Uber EATS服務後，Uber稍早確認將使原本在Postmates服務內的外送機器人項目予以拆分，並且掛上全新服務名稱Serve Robotics。

而拆分之後，Uber將會以5000萬美元資金「投資」Serve Robotics日後發展。

至於會採取這樣的發展模式，一方面顯然是為了目前疫情仍有不少影響，因此藉由機器人提供餐飲派送服務，將能大幅減少人員近距離接觸可能面臨風險，另一方面自然也是希望將此項原本在Postmates就屬於測試項目的服務拆分，若是未來發展產生虧損也不致於影響Uber EATS財報表現，同時拆分獨立後也更容易對外爭取投資機會。

依照TechCrunch網站報導指出，Serve Robotics將會在未來5年內推出具規模性的商用派送機器人服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber 疫情

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