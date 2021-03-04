Lime宣布於全球25座城市 推出電池可交換的電動助力單車共享服務

去年宣布將推出全新共享出行使用模式的Lime，稍早宣布將在今年內於全球25座城市推出採電池可交換設計的電動助力單車共享服務，藉此讓使用者能有更多接駁5英里 (約8公里)距離內的交通往返需求。

同時，Lime也強調將以5000萬美元投資，藉此在今年夏季將新款電動助力單車共享服務帶到全球更多城市提供使用，其中預計著重歐洲、北美等城市地區佈署，同時也會將新服務帶到澳洲與紐西蘭。

依照Lime執行長Wayne Ting表示，雖然去年因為疫情影響讓不少人減少外出，因此也讓大眾運輸工具使用比重降低，但在眾人實際生活依然會需要外出採購日常用品，或是處理必要生活相關事項，依然會有使用交通工具接駁往返需求，使得可讓單人使用的共享交通工具也就變得重要。

除了將在疫情仍造成影響情況下，提供可讓人安心使用的共享交通工具，Wayne Ting也說明此次提供使用的電動助力單車採用電池可交換設計，同時電池更與先前投入使用的第四代電動滑板車共用，如此一來即可提高電池交換使用率，而Lime也無須針對不同共享交通工具採用多種電池設計，因此也能相對降低成本負擔，另外也不會對環境造成影響。

而此次採用的電動助力單車更搭載可讓使用者固定手機，藉此操作導航功能的夾具，另外也採用與電動滑板車相同的顯示螢幕，讓使用者更方便確認殘餘電量等資訊，同時車輛本身也具備兩段變速設計，相較前一款車輛設計能對應更輕巧且順暢的騎乘體驗。

另一方面，Lime也宣布與非營利組織美國單車人聯盟 (League of American Bicyclists)合作，將推行單車共享服務之餘，更同步推廣正確且安全騎乘單車觀念，避免旗下服務產生不必要的用路困擾，或是交通事故等問題。

去年春季從Uber手上接手共享電動單車Jump業務後，Lime便以共享單車、滑板業務持續吸引用戶，同時也持續構思全新發展模式吸引更多用戶加入。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》