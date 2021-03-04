法院裁定Intel侵害VLSI Technology兩項專利 判賠21.8億美元

德州地方法院以陪審團投票結果裁定，判決Intel侵害VLSI Technology持有專利，因此必須為此賠償總計21.8億美元金額。

依照裁定結果，Intel總計侵害VLSI Technology持有兩項專利，分別需要賠償15億美元與.6.75億美元。Intel強調本身並未侵害專利，甚至認為其中一項專利已經無效，但相關論述被法院駁回。

此次裁定Intel侵害兩項專利，原本是由飛思卡爾 (Freescale)與Sigmatel取得，個別在2009年、2010年與2012年取得，最早則是在2005年獲得批准。而Sigmatel是在2008年由飛思卡爾以1.1億美元收購，飛思卡爾則在2015年由恩智浦收購。

此次涉及兩項專利是在2019年轉讓給VLSI Technology，並且涵蓋讓處理器運作功率與時脈提升技術，而VLSI Technology則是以此向Intel指控侵權，並且提出7.5億美元至22億美元。

不過，Intel認為VLSI Technology在僅成立不到4年時間，同時在未打造任何處理器產品情況下，過去以來僅以對外訴訟取得獲利，行為與專利蟑螂相似。

VLSI Technology最早是在1979年創立，並且在1999年由飛利浦以10億美元收購，而後續則從飛利浦拆分獨立成為現今的恩智浦，目前的VLSI Technology則是從恩智浦拆分獨立，因此在此次訴訟取得賠償金額，有部分也會轉給恩智浦。

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